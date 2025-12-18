Tạm giữ đôi bạn thân Võ Phi Long và Nguyễn Quốc Công

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ Võ Phi Long (SN 2004), Nguyễn Quốc Công (SN 2002, cùng ngụ xã Củ Chi) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, chiều 24/11, Công an xã tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị L. (SN 1983, ngụ xã Xuân Thới Sơn) về việc bị cướp tài sản. Bà L. cho biết, khoảng 20 giờ 45 ngày 22/11, tại số 125E đường Đặng Công Bỉnh, Ấp 24, xã Xuân Thới Sơn, bà bị 2 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) chặn xe cướp tài sản là điện thoại và tiền.

Các nghi phạm bị bắt giữ

Nhận tin, công an vào cuộc điều tra truy xét xác định Long và Công là nghi can gây án nên đưa về trụ sở. Qua làm việc, cả 2 khai nhận là bạn gần nhà , chơi thân từ nhỏ với nhau và cần tiền tiêu xài nên Công nảy sinh ý định rủ nhau đi cướp tài sản.

Công lái xe sang nhà Long rủ Long cùng đi cướp thì Long đồng ý. Công hẹn Long tối cùng ngày sẽ quay lại đón Long.

Tối cùng ngày, Long điện thoại kêu Công đến đón cùng đi cướp tài sản nên Công chạy xe máy đến. Long xuống bếp nhà mình lấy 1 con dao đưa cho Công cất giữ làm hung khí.

Sau đó, Công giao xe cho Long chở, còn Công có nhiệm vụ trực tiếp đe dọa nạn nhân cướp tài sản. Khi cả 2 chạy đến trước nhà số 125E đường Đặng Công Bỉnh, Ấp 24, xã Xuân Thới Sơn thì Long phát hiện bà L. đang chạy xe một mình nên chạy lên chặn phía trước đầu xe của bà L..

Công xuống xe, túm áo bà L. và cầm dao kề vô người bà này yêu cầu đưa tiền. Bà L. nói trong người không có tiền, tiền bỏ trong cốp xe. Công liền mở cốp xe lấy túi xách của bà L. rồi tẩu thoát.

Trên đường, Công mở túi phát hiện bên trong có điện thoại và 5,2 triệu đồng. Khi Long lái xe đến đường Nguyễn Văn Bứa thì thấy có tiệm điện thoại nên dừng xe cho Công vào tiệm bán điện thoại cướp được cho chủ tiệm được 800.000 đồng.

Sau đó, cả 2 chở nhau về nhà Long và chia đều mỗi người 3 triệu đồng. Long cho Công thêm 100.000 đồng là tiền đổ xăng. Sau đó, Công chạy xe về nhà. Qua xác minh, Công và Long từng có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”.