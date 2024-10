Tạm dừng hoạt động cầu phao Phong Châu: Tiết lộ nguyên nhân

Tối 1/10, trao đổi với PV ĐS&PL, lãnh đạo UBND huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, cầu phao Phong Châu tối nay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Vị lãnh đạo thông tin , lý do phải tạm đóng cầu phao Phong Châu là do mực nước sông Hồng dâng cao, nước cuốn mạnh, nhiều cây cối, vật cản trôi mắc vào, gây áp lực lên chiếc cầu phao này. Do vậy để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, lực lượng chức năng đã tiến hành nghiên cứu, rà soát và đưa ra phương án tạm đóng cầu phao. Việc đóng cầu phao Phong Châu để đảm bảo an toàn cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, cầu phao được lắp đặt thuộc địa bàn xã Hương Nộn (huyện Tam Nông) và xã Bản Nguyên (huyện Lâm Thao). Để lắp được cầu phao, Lữ đoàn công binh 249 (Binh chủng Công binh) huy động trên 200 cán bộ, chiến sỹ và gần 90 phương tiện các loại tham gia thực hiện nhiệm vụ. Lữ đoàn 249 xác định sử dụng 26 đốt khơi, 2 đốt mố để khớp nối, lắp ghép các đốt khơi lại và cố định tạo thành cầu phao hoàn chỉnh.

Cầu được vận hành trong thời gian từ 6 - 22 giờ hằng ngày. Các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc không quá 5 km/h. Đối với xe ô tô, chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải (2-4 chỗ ngồi) lưu thông một chiều khi qua cầu, thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không quá 30m, vận tốc không quá 10 km/h.

Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ xây dựng phương án phân luồng trong quá trình sửa chữa cầu Phong Châu. Theo đó, các xe có tổng tải trọng từ 10 tấn trở xuống, xe thô sơ, xe máy, người đi bộ được lưu thông qua sông Hồng bằng cầu phao thay cho cầu Phong Châu bị sập.