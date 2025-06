Tái xuất sau nửa năm ở ẩn, Công Vinh - Thuỷ Tiên "vỗ mặt" anti-fan cực gắt

Sau thời gian dài ở ẩn im ắng khiến dân mạng đặt dấu hỏi lớn, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên bất ngờ tái xuất mạng xã hội bằng những hình ảnh du lịch bên bờ biển, khiến netizen chú ý. Không cần caption dài dòng, cặp đôi chỉ đơn giản là xuất hiện rạng rỡ giữa resort sang chảnh, và kèm theo đó là những câu chuyện vợ chồng thường tình cũng đủ khiến cư dân mạng xôn xao. Ngoài ra, Beck-Vic bản Việt còn thẳng tay đáp trả anti-fan, vợ chọn cách nói nhẹ nhàng, chồng lại "vỗ mặt" dân mạng vô duyên bằng bình luận cực kỳ đanh thép.

Trong loạt ảnh đăng trên trang cá nhân, cựu tiền đạo Lê Công Vinh khoe body săn chắc dù đã bước vào ngưỡng tuổi 40, trong khi bà xã anh - nữ ca sĩ Thủy Tiên rạng rỡ, tươi tắn trong bộ bikini một mảnh khoe trọn vóc dáng gọn gàng, quyến rũ. Hình ảnh cho thấy cả hai đều đang tận hưởng cuộc sống, khỏe mạnh, bình an - đập tan mọi tin đồn lục đục suốt nửa năm qua.

Anti-fan buông lời kém duyên, nhận ngay phản pháo cực gắt

Không chỉ gây bão với hình ảnh rạng rỡ tận hưởng cuộc sống sang chảnh ở villa, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên còn khiến dân mạng xôn xao với loạt phản hồi bình luận tiêu cực cực tỉnh. Một tài khoản mỉa mai chuyện Công Vinh tái xuất sau 1 thời gian dài mà bài viết không đạt nổi 1.000 like và gọi đó là "nhục". Công Vinh lập tức phản hồi: "Nhà anh sống bằng cơm gạo không sống bằng like em nhé. Like thì vui, không like thì thôi, có cái quái gì mà không like phải nhục?".

Câu trả lời thẳng tắn của cựu cầu thủ quê Nghệ An lập tức nhận được hưởng ứng của cư dân mạng. Cách Công Vinh "vỗ mặt" anti-fan bằng lời lẽ đanh thép chứng minh đẳng cấp của một người đàn ông từng trải - xử lý anti-fan theo cách trực diện mà vẫn chất lượng. Ngoài ra, sự soi mói của anti-fan cũng được chứng mình là sai lầm vì sau 23h giờ đăng tải, Công Vinh đã hút hơn 11.000 lượt tương tác và hàng trăm bình luận của dân mạng, chứng minh sức hút không hề thuyên giảm dù ít khi lên mạng xã hội.

Về phía Thuỷ Tiên, cô nàng đăng video chơi cầu trượt nước ở resort, khoe body nuột nà nhưng anti-fan cũng tràn vào công kích khá nhiều. Một người dùng nhắc lại cụm từ "Công viên Thuỷ tTnh" từng gây sóng gió trong quá khứ, Thủy Tiên cũng không né tránh mà còn đáp lại bằng thái độ thoải mái: "Công viên Thuỷ Tinh của Công Vinh - Thủy Tiên có cái cầu trượt nước nữa đó nha!". Lời đáp trả nhẹ nhàng mà thể hiện sự tự tin và không ngại thị phi của nữ ca sĩ sau bao dèm pha.

Thuỷ Tiên khoe body nuột nà

6 tháng "ở ẩn" và lời đồn rạn nứt hôn nhân

Trước màn trở lại cực "cháy" này, Công Vinh - Thủy Tiên đã có khoảng thời gian gần nửa năm gần như biến mất khỏi MXH. Cả hai ít cập nhật cuộc sống cá nhân, không check-in cùng nhau, thậm chí Thủy Tiên còn xuất hiện đơn lẻ trong một số sự kiện âm nhạc. Giữa lúc tin đồn ly hôn rộ lên, Công Vinh từng lên tiếng phủ nhận: "Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ hai bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng cho cặp đôi một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chả hiểu là ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin báo lá cải trên mạng nên sinh nghi hai vợ chồng ly hôn, quá khổ".

Thuỷ Tiên cũng chia sẻ nửa năm vừa qua, cô lười lên MXH cũng lười đăng gì lên MXH, tính nín dứt luôn rồi… Nhưng vì bị Công Vinh troll trong bài đăng mới nhất, nữ ca sĩ mới phải lên clip thanh minh, tái xuất cõi mạng.