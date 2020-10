Tài xế taxi không biết đang chở nữ quái đi cướp ngân hàng

Tối 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy lời khai của P.T.T (trên 20 tuổi) để xử lý về hành vi "cướp tài sản".

T là đối tượng nữ đã thực hiện hành vi dùng thiết bị nổ tự chế ra đe dọa yêu cầu nhân viên của Phòng giao dịch ngân hàng Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú trưa cùng ngày.

Hình ảnh thời điểm đối tượng nữ vào phòng giao dịch ngân hàng cướp 2,1 tỷ

Theo đó, khoảng 12h30’, Công an quận Tân Phú nhận được tin báo của Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank về việc một đối tượng nữ mặc áo dài tay, đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai, kính đen vào phòng giao dịch dùng thiết bị nổ tự chế ra đe dọa sẽ bật lửa cho nổ phòng giao dịch nếu không lấy tiền đưa cho đối tượng. Như vậy kể từ khi vụ cướp xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Tân Phú chỉ mất 150’ đã bắt được đối tượng gây án.

Nhân viên bảo vệ của ngân hàng và cán bộ nhân viên bên trong phòng giao dịch đã bình tĩnh nhận dạng đối tượng, làm theo yêu cầu của đối tượng để tránh gây thiệt hại cho phòng giao dịch cũng như ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Các tuyến đường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng

Theo một cán bộ điều tra, T thuê taxi đến phòng giao dịch và kêu tài xế taxi dừng đối diện phòng giao dịch chờ mình sau đó một mình vào phòng giao dịch gây ra vụ cướp. Sau khi cướp được tiền T ra taxi và kêu tài xế taxi chở đi. Cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ tài xế taxi này có liên quan đến vụ cướp của T hay không. Sau khi cướp được 2,1 tỷ đồng, đối tượng nữ chạy bộ ra taxi và bỏ trốn. Từ nhân dạng ghi nhận qua camera ngân hàng, các tổ công tác đã tổ chức truy xét và đến 15h cùng ngày đã bắt được đối tượng nữ này cùng toàn bộ số tiền mà đối tượng nữ này cướp được.