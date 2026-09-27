Tài xế taxi bước ra ngoài giúp khách dỡ hành lý, tử vong thương tâm trong vụ tai nạn vô cùng hi hữu

Vụ việc xảy ra tại Singapore khiến một tài xế taxi thiệt mạng còn các nhân chứng thì không khỏi bàng hoàng.

Mới đây, một phiên điều trần đã được mở tại Singapore để điều tra về một vụ tai nạn khá hi hữu, khi một tài xế mất mạng ngay bởi chiếc xe của chính mình. Đây cũng là một bài học cho tất cả các tài xế khác phải thật thận trọng để giảm thiểu rủi ro.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, hôm đó, khi đã chở khách tới điểm đến, một tài xế taxi 66 tuổi tại Singapore đã bước ra hỗ trợ hành khách dỡ hành lý. Tuy nhiên người tài xế vừa mới bước một chân ra khỏi xe thì chiếc taxi bắt đầu di chuyển về phía trước.

Tài xế ra khỏi xe dỡ hành lý cho khách thì bất ngờ tử vong thương tâm

Đúng lúc đó, một tình thế hiếm gặp đã xảy ra, khi người tài xế bị kẹt giữa cửa xe và khung cửa lúc chiếc xe lăn bánh về phía trước và va chạm với một chiếc xe tải. Cuối cùng, nạn nhân được xác định là ông Chi Jingzhong đã tử vong thương tâm trước sự bàng hoàng của các nhân chứng.

Theo tờ Shin Min Daily News, phiên điều trần của nhân viên điều tra về cái chết của ông đã bắt đầu vào ngày 24 tháng 9 năm 2026, với sự tham dự của vợ và các con ông.

Trong số những người ra làm chứng có các cán bộ điều tra từ Cảnh sát Giao thông (TP) và Bộ Nhân lực Singapore (MOM).

Theo Shin Min, vụ việc xảy ra vào lúc 00:49 ngày 24 tháng 2 năm 2025, ngay trước khách sạn The Noble trên đường Jalan Besar. Theo cán bộ điều tra thuộc Đội Cảnh sát Giao thông (TP), cảnh sát đã nhận được tin báo vào lúc 12:50 sáng ngày xảy ra tai nạn.

Kết quả điều tra cho thấy sai lầm nguy hiểm của tài xế taxi

Một nhân viên khách sạn cũng nhớ lại việc nhìn thấy một chiếc taxi dừng lại trước khách sạn. Sau khi hai hành khách bước xuống, tài xế vừa mới bước một chân ra khỏi xe thì chiếc taxi bắt đầu di chuyển về phía trước. Cánh cửa xe đang mở đã va chạm vào phần đuôi bên trái của một chiếc xe tải đang đỗ bên đường.

Nhân viên khách sạn cho biết đầu và phần thân trên của tài xế đã bị kẹt giữa cửa xe taxi và khung cửa khi chiếc xe tiếp tục di chuyển về phía trước. Kết quả điều tra sau đó cho thấy nạn nhân trước đó đã đón một cặp vợ chồng từ Sân bay Changi.

Người chồng ngồi ở ghế phụ phía trước, trong khi người vợ ngồi ở ghế sau. Hành lý của họ được để trong cốp xe và trên ghế sau. Do nhà của cặp đôi nằm ngay cạnh khách sạn The Noble, tài xế đã dừng xe trước khách sạn để họ xuống.

Người chồng nhớ lại rằng sau khi họ bước ra ngoài, họ bất ngờ nhận thấy chiếc taxi vẫn đang di chuyển về phía trước và đã va chạm với chiếc xe tải đang đỗ. Anh chạy lại để giúp đỡ và phát hiện tài xế đang bị kẹt giữa cửa xe taxi và khung cửa. Anh liền với tay vào trong xe và chuyển cần số từ chế độ lái (D) sang chế độ đỗ (P) để dừng chiếc taxi lại.

Khi nhân viên y tế đến nơi, nạn nhân vẫn đang bị kẹt giữa cửa xe và khung cửa. Cú va chạm đã khiến cửa xe taxi bị móp vào trong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong chính là ngạt thở do chấn thương và chấn thương nghiêm trọng ở vùng mặt. Không phát hiện vấn đề nào ở hệ thống phanh của chiếc taxi.

Theo tin từ tờ Shin Min, cán bộ điều tra thuộc Bộ Nhân lực (MOM) cho biết nạn nhân đã làm nghề lái xe taxi được 12 năm và có bằng lái xe suốt 42 năm qua.

Ông cho biết nạn nhân là một tài xế taxi được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm; nguyên nhân vụ việc được cho là do tài xế đã quên chuyển cần số sang chế độ đỗ (P) khi vội vã bước ra khỏi xe để hỗ trợ hành khách mang vác hành lý.

Vị cán bộ này nói thêm rằng vụ tai nạn không phải do làm việc quá sức hay mệt mỏi gây ra, vì nạn nhân mới chỉ bắt đầu ca làm việc được khoảng một giờ thì sự cố xảy ra.

Tại buổi điều tra, thông tin cũng được đưa ra rằng chiếc taxi được trang bị phanh tay điện tử – loại phanh không thể kích hoạt nếu xe chưa dừng hẳn.

Do phần đầu xe bị hư hỏng nặng, cơ quan chức năng không thể tiến hành thử nghiệm vận hành.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra không phát hiện bất kỳ vấn đề nào ở hệ thống phanh, hệ thống lái hay các bộ phận liên quan khác của chiếc xe.

Cán bộ điều tra nguyên nhân tử vong sẽ công bố kết luận chính thức vào một thời điểm sau đó.

(Theo Mothership)