Tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới sống cùng mẹ sau 17 năm xa cách

Trang Allkpop ngày 14-8 thông tin về Park Hae Jin. Theo đó, trong tập mới nhất của chương trình truyền hình My Little Old Boy phát sóng trên SBS ngày 13-8, khách mời là nam diễn viên Park Hae Jin xuất hiện như MC đặc biệt.

Anh chia sẻ câu chuyện tại sao lại sống cùng các thành viên trong gia đình, đặc biệt là chị gái và cháu thay vì sống một mình.

Nam diễn viên Park Hae Jin trải lòng

Cha mẹ của Park Hae Jin ly dị khi anh học trung học cơ sở, gia đình ly tán. Anh được phân sống cùng với chị gái và cha trong giai đoạn trung học phổ thông nhưng hai năm đầu thì chị em tách ra. Nam diễn viên sống với ông bà bên ngoại còn chị gái thì sống cùng ông bà bên nội.

"Cuối cùng, sau 17 năm, tôi đã chuyển đến sống cùng mẹ, kết thúc sự chia xa. Tôi sống cùng mẹ đến tận hôm nay. Tôi cũng sống chung các cháu kể từ khi chúng ra đời đến nay đã 13 năm. Chúng tôi không có ý định chia tách" – Park Hae Jin cho biết.

Nhiều khán giả, người hâm mộ mừng cho Park Hae Jin và cũng hiểu vì sao anh lại trân trọng cuộc sống cùng người thân thay vì tự do trong căn hộ riêng sang trọng.

Park Hae Jin là nam diễn viên điển trai, danh tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Anh tham gia hơn 20 phim, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình thực tế. gặt hái 10 giải thưởng diễn xuất.