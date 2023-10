Tài tử Ký Sinh Trùng chính thức trình diện ở sở cảnh sát, cúi đầu xin lỗi khán giả vì bê bối ma túy

Vào chiều ngày 28/10, "Ảnh đế" Lee Sun Kyun đã ra trình diện tại sở cảnh sát Nonhyeon, Seoul. Tài tử Ký Sinh Trùng bị cảnh sát triệu tập để điều tra về cáo buộc sử dụng cần sa và thuốc hướng thần. Nam diễn viên bị cáo buộc sử dụng ma túy tại nhà nữ quản lý cơ sở giải trí từ đầu năm nay. Trong ngày hôm nay, cảnh sát cũng sẽ tiến hành xét nghiệm để xác định loại ma túy và tần suất Lee Sun Kyun sử dụng.

Trước cửa sở cảnh sát, Lee Sun Kyun cúi đầu xin lỗi: "Tôi chân thành xin lỗi vì đã vướng vào vụ bê bối và khiến mọi người thất vọng. Hơn tất cả, 1 lần nữa tôi xin được cúi đầu xin lỗi tất cả những người đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi". Khi được hỏi về cáo buộc sử dụng ma túy, tài tử trả lời: "Tôi sẽ tham gia hợp tác điều tra trung thực. Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì gia đình đã phải chịu đựng quá nhiều vì chuyện này".

Lee Sun Kyun đến trình diện điều tra tại sở cảnh sát chiều nay (28/10)

Tài tử Ký Sinh Trùng cúi đầu xin lỗi vì làm những người ủng hộ mình thất vọng

Lee Sun Kyun cũng cảm thấy có lỗi vì gia đình bị vạ lây

Tài tử 48 tuổi hứa sẽ hợp tác điều tra trung thực

Vào ngày 20/10, thông tin Lee Sun Kyun bị điều tra vì dùng ma túy đã làm chấn động showbiz Hàn. Lý do là bởi từ trước đến nay, tài tử có hình tượng sạch scandal và là người đàn ông của gia đình. Có tổng cộng 8 cá nhân bị điều tra trong vụ việc của Lee Sun Kyun. Trong số này còn có có 2 gương mặt thị phi quen thuộc là Han Seo Hee (bạn gái cũ của T.O.P) và Hwang Hana (hôn thê cũ của Yoochun). Nhóm người này bị tình nghi sử dụng ma túy nhiều năm nay ở các cơ sở giải trí thuộc quận Gangnam, Seoul. Bản thân Hwang Hana và Han Seo Hee cũng đang mang án tù treo vì sử dụng ma túy.

Ngoài ra, nữ quản lý cơ sở giải trí tống tiền Lee Sun Kyun cũng khai ra tên của G-Dragon. Cảnh sát đã vào cuộc, mở rộng điều tra và nghi ngờ "ông hoàng Kpop" sử dụng ma túy (gồm thuốc phiện, á phiện, cocaine và hỗn hợp của các chất này).

Han Seo Hee, Hwang Hana...

... và G-Dragon cũng đang bị cảnh sát điều tra

Ngay lập tức, Lee Sun Kyun mất vai chính trong phim No Way Out. Hàng loạt quảng cáo của tài tử và vợ Jeon Hye Jin cũng bị gỡ xuống và có nguy cơ đền khoản tiền khổng lồ. Có thông tin Jeon Hye Jin ngã quỵ sau bê bối của chồng, phải lập tức gửi con trai ra nước ngoài du học. Nữ diễn viên bán tòa nhà trị giá 15 tỷ won (272 tỷ đồng) từ tháng 5, đây được cho là động thái chuẩn bị tiền lo cho vụ án ma túy của Lee Sun Kyun.

Bà xã Lee Sun Kyun vạ lây vì bê bối của chồng

Nguồn: Dispatch