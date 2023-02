Tài tử Jo Jung Suk đại náo concert kỷ niệm của nữ ca sĩ Hậu Duệ Mặt Trời, thể hiện tình yêu đập tan tin đồn ngoại tình

Mới đây, nữ ca sĩ đình đám Gummy đã kỷ niệm 20 năm ra mắt bằng một buổi concert kéo dài 2 đêm tại Seoul. Khán giả có mặt tại đây đều vô cùng phấn khích khi một khách mời đặc biệt xuất hiện. Và đó không ai khác mà chính là ông xã của Gummy - nam diễn viên đình đám Jo Jung Suk. Nam tài tử đã đến sự kiện để chúc mừng sự nghiệp nghệ thuật tròn 2 thập kỷ của vợ mình.

Có mặt tại buổi concert, Jo Jung Suk gây bất ngờ khi bỗng nhiên trở thành một người đàn ông lãng mạn trên sân khấu. Nam tài tử Hospital Playlist liên tục dành cho bà xã ánh mắt trìu mến và ấm áp. Không những vậy, anh còn công khai tình cảm với vợ trong khi cô đang nói chuyện, khiến khán giả bên dưới vô cùng phấn khích. Đồng thời, điều này cũng góp phần đập tan tin đồn ngoại tình của Jo Jung Suk và nữ golf thủ vào tháng 10 năm ngoái.

Jo Jung Suk bất ngờ xuất hiện tại concert của bà xã Gummy vào ngày 5/2 vừa qua

Nam diễn viên luôn nhìn vợ một cách ấm áp, thâm tình. Lúc Gummy đang phát biểu, nam tài tử đột nhiên khen một câu "Em tuyệt vời lắm", khiến chính cô cũng cảm thấy bất lực với tính cách lầy lội thích trêu đùa sến sẩm của ông chồng nhà mình

Cả hai còn song ca đầy tình tứ và dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn trên sân khấu, khiến khán giả ở dưới vô cùng phấn khích

Ngoài ra, trước câu hỏi "Anh thấy em xinh đẹp nhất là khi nào" của bà xã, nam diễn viên sinh năm 1980 đã không ngần ngại trả lời: "Mọi người đều biết vợ tôi xinh đẹp mà nhỉ? Tối nay trông em rất tuyệt vời. Anh thích những lúc em không trang điểm. Anh biết nhiều người đã nhìn thấy điều đó và anh thấy em xinh nhất khi để mặt mộc". Quả thật, đây chẳng khác nào một lời tỏ tình trực tiếp của Jo Jung Suk, khiến khán giả bên dưới càng có niềm tin vào tình yêu đích thực ngoài đời của hai ngôi sao.

Gummy đã không cầm được nước mắt trước tình cảm của ông xã. Cả hai còn dành tặng cái ôm tình cảm trước khi nam tài tử đi vào cánh gà

Jo Jung Suk sinh ngày 26/12/1980, là nam diễn viên, ca sĩ tên tuổi của Hàn Quốc. Anh từng gây tiếng vang lớn khi xuất hiện trong loạt dự án đình đám như: Hospital Playlist, Two Cops, Oh My Ghost… Gummy là giọng ca khủng có tiếng ở xứ Hàn, từng góp giọng trong các bản nhạc phim gây bão châu Á của Hậu Duệ Mặt Trời. Vào tháng tháng 10/2018, Jo Jung Suk kết hôn với nữ ca sĩ Gummy sau 5 năm hẹn hò. Cặp đôi hiện đã có một bé gái xinh xắn.

Jo Jung Suk và Gummy là một trong những cặp đôi Kbiz được khán giả yêu mến

Nguồn: Koreaboo