Tài tử hồn nhiên khoe chiến tích giật bồ ngay trên sóng truyền hình, thì ra ngoại tình tận 2 lần

Nam diễn viên nổi tiếng Kang Kyung Joon (To The Beautiful You) hiện đang là tâm điểm chỉ trích của công chúng Hàn Quốc vì bê bối ngoại tình chấn động. Giữa tâm bão scandal, những chia sẻ từ tài tử họ Kang trong 1 tập phát sóng của show Ya Shim Man Man (2007) bỗng gây chú ý trở lại. Trong chương trình, nam nghệ sĩ hồ hởi khoe chuyện giật bồ, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Thì ra Kang Kyung Joon đã 2 lần ngoại tình, phát sinh quan hệ ngoài luồng tính đến thời điểm hiện tại.

Kang Kyung Joon có hồ sơ tình ái phức tạp, từng ngoại tình 2 lần

Trong show Ya Shim Man Man hồi năm 2007, tài tử To The Beautiful You cho biết gặp người yêu cũ (B) lần đầu ở 1 khu trượt tuyết. B nhận ra Kang Kyung Joon là diễn viên trong Nonstop nên đã xin chụp ảnh. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tài tử sinh năm 1983 nhanh chóng để ý tới nhan sắc xinh đẹp, yêu kiều của B. Được biết, khi ấy cô gái này đã có bạn trai nhưng cặp đôi đang đối mặt với giai đoạn khó khăn.

Kang Kyung Joon nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tình cờ gặp gỡ B: “Tôi tò mò về dung mạo của cô ấy đằng sau kính trượt tuyết. Và cô ấy thật sự vô cùng xinh đẹp”. Trở về nhà, Kang Kyung Joon bỗng thấy nhớ B, hình ảnh cô gái liên tục hiện lên trong tâm trí nam nghệ sĩ. Tài tử 8X quyết định gọi điện hẹn gặp B ở khu trượt tuyết. Trong lần gặp lại nhau, Kang Kyung Joon không kìm lòng được liền dành cho B nụ hôn đắm đuối bất chấp việc cô gái đã có bạn trai. Trước hành động bất ngờ của tài tử họ Kang, B không hề có thái độ phản kháng. Sau đó, cô gái này quyết định “đá” người yêu để hẹn hò nam diễn viên To The Beautiful You.

Kang Kyung Joon hồn nhiên chia sẻ về lần giật bồ trong quá khứ

Nói về sai lầm trong quá khứ, nam nghệ sĩ sinh năm 1983 bày tỏ: "Tôi biết mình không nên làm như vậy. Nhưng lúc đó tôi thực sự rất hạnh phúc".

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả chỉ trích Kang Kyung Joon thậm tệ sau khi những chia sẻ cũ của nam tài tử bỗng trở nên viral. Đặc biệt, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Kang Kyung Joon khi công khai chuyện giật bồ trên sóng truyền hình đã khiến netizen vô cùng phẫn nộ.

Cách đây ít ngày, nam diễn viên họ Kang bị phanh phui chuyện ngoại tình trên khắp các mặt báo. Vào trưa 3/1, tờ DongA đưa tin Kang Kyung Joon bị kiện 50 triệu won (923 triệu đồng) với cáo buộc ngoại tình. Theo nguồn tin, tài tử To The Beautiful You bị tố phát sinh quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ có gia đình trong khi cả 2 cùng làm việc trong 1 tòa nhà. Chồng người phụ nữ đã đệ đơn kiện Kang Kyung Joon cách đây hơn 1 tuần, đồng thời công khai chỉ trích nam tài tử gay gắt.

Kang Kyung Joon bị chỉ trích vì "cắm sừng" bà xã Jang Shin Young

Đến ngày 8/1, Sports Chosun tung loạt tin nhắn mùi mẫn của Kang Kyung Joon và nhân tình. Khi nhân tình nhắn “Em nhớ anh”, tài tử liền đáp lại “Anh muốn ôm em”. Trong 1 lần khác, nam diễn viên gửi lời nhắn: “Anh muốn ở bên em mà không cần uống rượu. Rượu chỉ là cái cớ”. Kang Kyung Joon còn trả lời “Nghĩ đến em” khi được nhân tình hỏi đang làm gì.

Kang Kyung Joon bị tung loạt tin nhắn riêng tư với nhân tình

Kang Kyung Joon sinh năm 1983, chính thức ra mắt Kbiz vào năm 2004 qua tác phẩm kinh điển 1 thời Nonstop. Nhưng nam nghệ sĩ chỉ thực sự được công chúng chú ý đến từ bộ phim truyền hình To The Beautiful You (2012). Kể từ đó, tài tử 8X được đôn lên hàng vai chính trong loạt tác phẩm như Flower of Revenge, Two Women's Room...

Nguồn: Koreaboo