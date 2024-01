Cú twist vụ tài tử dan díu: Bị bóc trần tin nhắn mùi mẫn với nhân tình dù vừa lên tiếng phủ nhận

Vào ngày 3/1 vừa qua, truyền thông Hàn Quốc đưa tin tài tử Kang Kyung Joon (To The Beautiful You) bị kiện 50 triệu won (932 triệu đồng) với cáo buộc ngoại tình. Được biết, chồng của người phụ nữ tên A đã đâm đơn kiện, tố Kang Kyung Joon là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác. Đáp lại cáo buộc, Kang Kyung Joon từ chối trả lời về nghi vấn ngoại tình và cho biết anh chưa nhận được đơn kiện, không biết tại sao lại xảy ra chuyện này.

Đến ngày 8/1, Sports Chosun đã tung ra loạt tin nhắn mùi mẫn của Kang Kyung Joon và nhân tình. Khi nhân tình nhắn "Em nhớ anh", tài tử liền đáp lại "Anh muốn ôm em". Trong 1 dịp khác, nam diễn viên gửi lời nhắn: "Anh muốn ở bên em mà không cần uống rượu. Rượu chỉ là cái cớ". Kang Kyung Joon còn trả lời "Nghĩ đến em" khi được nhân tình hỏi đang làm gì.

Kang Kyung Joon bị tung loạt tin nhắn mùi mẫn với tình nhân

Công ty quản lý của Kang Kyung Joon chỉ xác nhận tài tử bị kiện, hoàn toàn im lặng về nghi vấn ngoại tình. Dù những tin nhắn này chưa được xác thực nhưng nghi vấn ngoại tình đã khiến hình tượng "người đàn ông của gia đình" của Kang Kyung Joon bị sụp đổ. Không ít khán giả chỉ trích, "ném đá" tài tử sinh năm 1983 nặng nề.

Sự nghiệp của tài tử To The Beautiful You cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ekip chương trình The Return of Superman đã dừng ghi hình tài tử và cho biết kế hoạch sản xuất trong tương lai sẽ được thảo luận khi vụ việc được giải quyết xong. Có tin hợp đồng độc quyền của vợ chồng Kang Kyung Joon - Jang Shin Young đã hết hạn từ năm ngoái. Jang Shin Young ngừng cập nhật mạng xã hội từ ngày 20/12/2023 còn Kang Kyung Joon hoàn toàn ở ẩn từ 26/12/2023 - ngày tài tử bị đâm đơn kiện.

Vợ chồng Kang Kyung Joon và Jang Shin Young đều im hơi lặng tiếng

Kang Kyung Joon lần đầu gặp bà xã Jang Shin Young trên phim trường Flower of Revenge và cặp đôi dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Họ kết hôn vào năm 2018 và đón quý tử chào đời sau đó 1 năm. Trước khi đến với nam diễn viên Kang Kyung Joon, Jang Shin Young từng trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng trước.

Cách đây 5 năm, Kang Kyung Joon cùng Jang Shin Young gây sốt khi cùng xuất hiện trong chương trình Same Bed Different Dreams 2: You Are My Destiny (SBS). Qua chương trình, người xem không khỏi xúc động khi được biết về tình yêu thương nam diễn viên dành cho vợ và con trai riêng của cô. Đến nay, gia đình này tiếp tục là gương mặt quen thuộc trong chương trình The Return of Superman.

Gia đình tài tử nổi tiếng qua những chương trình truyền hình thực tế

Nguồn: Sports Chosun