Drama ngoại tình đầu năm: Tài tử nổi tiếng bị kiện gần 1 tỷ vì dan díu với phụ nữ đã có gia đình

Trưa 3/1, tờ DongA đưa tin nam tài tử Kang Kyung Joon (To The Beautiful You) vừa bị kiện 50 triệu won (932 triệu đồng) với cáo buộc ngoại tình. Theo nguồn tin, nam diễn viên họ Kang bị tố phát sinh quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ có gia đình (A) trong khi cả 2 cùng làm việc trong 1 tòa nhà.

Chồng A đệ đơn kiện Kang Kyung Joon cách đây ít ngày, đồng thời công khai chỉ trích nam diễn viên vì hành vi ngoại tình: “Anh Kang là kẻ thứ 3 chen chân, phá hoại cuộc hôn nhân của tôi. Dù biết vợ tôi là người phụ nữ đã có gia đình, anh ta vẫn bắt đầu mối quan hệ sai trái. Tôi sẽ cung cấp bằng chứng cụ thể”.

Kang Kyung Joon bị kiện gần 1 tỷ đồng với cáo buộc ngoại tình

Ngay trong chiều 3/1, Kang Kyung Joon đã lên tiếng về cáo buộc ngoại tình, dan díu với phụ nữ có gia đình: “Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Tôi chưa nhận được đơn khiếu nại, nhưng tôi nghĩ chắc có sự hiểu lầm ở đây. Hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi sẽ đưa ra tuyên bố cụ thể sau”.

Khi được hỏi có ngoại tình hay không, nam diễn viên To The Beautiful You đáp lại rằng: “Sao tôi phải trả lời câu hỏi này nhỉ?”.

Nam diễn viên họ Kang tỏ ra bất ngờ trước cáo buộc quan hệ ngoài luồng

Thông tin Kang Kyung Joon bị tố ngoại tình đã khiến công chúng xứ Hàn dậy sóng, bởi nam diễn viên nổi tiếng với hình tượng yêu vợ thương con.

Cách đây 5 năm, Kang Kyung Joon cùng bà xã - nữ diễn viên Jang Shin Young - gây sốt khi cùng xuất hiện trong chương trình Same Bed Different Dreams 2: You Are My Destiny (SBS). Qua chương trình, người xem không khỏi xúc động khi được biết về tình yêu thương nam diễn viên dành cho vợ và con trai riêng của cô.

Kang Kyung Joon lần đầu gặp bà xã Jang Shin Young trên phim trường Flower of Revenge và cặp đôi dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Họ kết hôn vào năm 2018 và đón quý tử chào đời sau đó 1 năm. Trước khi đến với nam diễn viên Kang Kyung Joon, Jang Shin Young từng trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng trước.

Chuyện tình Kang Kyung Joon - Jang Shin Young từng gây sốt mạng xã hội. Theo truyền thông Hàn, nam diễn viên rất yêu thương con riêng của vợ

Kang Kyung Joon sinh năm 1983, chính thức ra mắt Kbiz vào năm 2004 qua tác phẩm kinh điển 1 thời Nonstop. Nhưng nam nghệ sĩ chỉ thực sự được công chúng chú ý đến từ bộ phim truyền hình To The Beautiful You (2012). Kể từ đó, tài tử 8X được đôn lên hàng vai chính trong loạt tác phẩm như Flower of Revenge, Two Women's Room...

