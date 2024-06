Nói đến những ông hoàng phòng vé xứ Hàn, khán giả không thể không thể không nhắc tới nam tài tử sinh năm 1978 Ha Jung Woo. Khả năng diễn xuất tuyệt vời, sự nghiệp lẫy lừng đáng nể phục khiến anh dù từng vướng bê bối chấn động nhưng vẫn thành công tái xuất, là cái tên mà mọi nhà làm phim đều muốn được hợp tác cùng.



Sự nghiệp lừng lẫy sau 6 năm mờ nhạt

Ha Jung Woo xuất thân từ gia đình làm nghệ thuật nên từ nhỏ anh đã được tiếp xúc với diễn xuất và nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên. Năm 24 tuổi, tài tử họ Ha có vai diễn truyền hình đầu tiên ở bộ sitcom Honest Living của SBS. Những năm sau đó, anh làm việc vô cùng chăm chỉ, thử sức qua nhiều dạng vai nhưng không được chú ý. Phải tới năm 2008, sau 6 năm nỗ lực chứng tỏ bản thân, Ha Jung Woo mới thực sự tỏa sáng với bộ phim The Chaser (Kẻ Đi Săn). Tác phẩm gây sốt phòng vé thời đó, bán ra tới 5 triệu vé, mở ra sự nghiệp 16 năm lẫy lừng, chưa từng biết mùi thất bại của Ha Jung Woo.

Sau The Chaser, Ha Jung Woo liên tục góp mặt trong hàng loạt những tác phẩm đình đám, gặt hái được thành công lớn về mặt doanh thu và được giới chuyên mô đánh giá cao. Năm 2009, anh có được chiếc cúp Ảnh đế Baeksang đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim Take Off. Sang tới 2010, anh tiếp tục giành được cúp Ảnh đế Baeksang thứ hai với vai chính trong The Yellow Sea. Tới năm 2013, anh một lần nữa được Baeksang gọi tên nhờ vai nam chính trong bộ phim The Berlin File (Hồ Sơ Berlin).

Dù đều đặn mỗi năm đều có phim mới, có những năm còn đóng tới 5 bộ phim điện ảnh nhưng Ha Jung Woo chưa bao giờ khiến khán giả phải cảm thấy nhàm chán. Anh liên tục làm mới bản thân, cân được mọi dạng vai, luôn mang tới cho khán giả những trải nghiệm thú vị. Loạt phim đình đám đạt doanh thu cao ngất của anh phải kể đến như Along with the Gods (2700 tỷ), Along with the Gods 2 (2300 tỷ đồng), The Handmaiden (981 tỷ đồng), 1987: When the Day Comes (1300 tỷ đồng),...

Lập kỷ lục chưa từng có trong showbiz khiến ai cũng nể phục

Sự nghiệp Ha Jung Woo có lẽ là điều mà bất cứ diễn viên điện ảnh nào ở Hàn Quốc cũng muốn hướng tới. Với loạt phim được cả khán giả lẫn giới phê bình đánh giá cao, chỉ đúng 10 năm sau ngày được chú ý với The Chaser, Ha Jung Woo đã ghi tên mình vào danh sách những diễn viên 100 triệu vé. Năm đó, anh là người thứ 3 trong danh sách này, chỉ sau Song Kang Ho và Hwang Jung Min. Thế nhưng tài tử họ Ha lại lập kỷ lục là diễn viên trẻ nhất ghi tên mình vào câu lạc bộ trăm triệu. Tính từ đó cho đến nay vẫn chưa ai trong làng giải trí Hàn có thể vượt qua được kỷ lục của tài tử họ Ha.

Chính bởi sự nghiệp lẫy lừng, năng lực được cả khán giả lẫn giới chuyên môn công nhận đã giúp Ha Jung Woo dễ dàng vượt qua bê bối chấn động vào năm 2020. Cụ thể, tháng 2/2020, nam diễn viên đột ngột bị réo tên trong bê bối dùng chất cấm tại một thẩm mỹ viện. Tin tức khiến công chúng bất ngờ bởi trước nay ông hoàng phòng vé luôn gắn liền với hình tượng sạch sẽ, hoàn hảo. Tưởng đâu bê bối chấn động sẽ kéo sự nghiệp của Ha Jung Woo xuống nhưng không, anh chỉ dừng lại một thời gian ngắn và sau đó là mạnh mẽ trở lại với những tác phẩm thành công vang dội. Tiêu biểu nhất là mới năm ngoái, anh đã đóng chính trong bộ phim Narco-Saints có doanh thu 651 tỷ đồng, chỉ tính tại Hàn Quốc. Thậm chí bộ phim còn giúp anh giành được chiếc cúp Ảnh đế Rồng Xanh. Điều này cho thấy sức hút của anh không hề giảm và khán giả quê nhà thì hoàn toàn không quay lưng với anh như những lời nặng nề mà họ đã nói thời điểm bê bối mới nổ ra.

Hình ảnh từ phim Narco-Saints

Nguồn ảnh: Hancinema

