Hơn 30.000 giáo viên đã dùng lời thoại của Điền Vũ để làm video giảng dạy, một chi tiết đủ khiến tên tuổi của nam diễn viên này bất ngờ “phủ sóng” theo cách rất đặc biệt sau bộ phim Đông Qua Xuân Đến vừa phát sóng trên kênh CCTV-8. Không dừng lại ở đó, Đài Hà Nam còn trực tiếp mời anh làm cố vấn cho chương trình về phương ngữ, cho thấy sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi một bộ phim truyền hình thông thường.

Bộ phim Đông Qua Xuân Đến do Trịnh Hiểu Long đạo diễn, Cao Mãn Đường biên kịch, với sự tham gia của Bạch Vũ, Chương Nhược Nam và Điền Vũ. Trong phim, anh vào vai Quách Tông Bảo một diễn viên quần chúng sống chen chúc dưới tầng hầm, ngày ngày bám trụ ở Bắc Kinh để theo đuổi giấc mơ. Bộ phim xoay quanh những con người nhỏ bé giữa dòng đời, về hành trình mưu sinh, vấp ngã và đứng dậy. Nhân vật của anh không phải trung tâm, nhưng lại là mảnh ghép khiến khán giả nhớ lâu nhất.

Từ cảnh mang đồ ăn đi “xin vai”, đến khoảnh khắc nhận ra mình chỉ được giao một vai nhỏ bé, từng chuyển biến cảm xúc của Quách Tông Bảo đều được Điền Vũ xử lý gọn gàng, chân thực. Đó cũng là lý do những câu thoại của anh giản dị, đời thường nhưng đầy sức nặng lại được đưa vào lớp học, trở thành tư liệu giảng dạy.

Để có được sự chân thật ấy, Điền Vũ đã dành thời gian xuống Hà Nam học phương ngữ, trò chuyện suốt 2 tháng với một ông lão bán đậu phụ ở chợ Trịnh Châu, ghi lại hơn 40 đoạn âm thanh. Chính sự tỉ mỉ này đã giúp anh biến một vai phụ thành điểm sáng, và cũng là lần bật lên rõ nét ở tuổi 50 khi đứng cạnh nữ diễn viên trẻ Chương Nhược Nam.

Thực tế, đây không phải lần đầu Điền Vũ khiến khán giả nhớ đến mình. Gần 30 năm làm nghề, anh không dựa vào ngoại hình, không tạo scandal, mà kiên trì đi lên bằng diễn xuất. Từ sân khấu kịch đến màn ảnh, anh âm thầm tích lũy qua từng vai nhỏ. Những nhân vật trong Hạ Lạc Rất Phiền Não hay Khánh Dư Niên từng giúp anh ghi dấu, nhưng phải đến Đông Qua Xuân Đến, cái tên Điền Vũ mới thực sự “ra khỏi vòng tròn” theo cách rất riêng.

Ít ai biết, thời trẻ, anh từng có mối tình kéo dài 3 năm với Thang Duy. Cả hai quen nhau khi còn chưa nổi tiếng, cùng trải qua quãng thời gian khó khăn nhưng đầy lý tưởng nghệ thuật. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Thang Duy được chọn tham gia bộ phim Sắc, Giới của đạo diễn Lý An. Khi cơ hội lớn đến, mối quan hệ của họ cũng dần rẽ hướng. Đầu năm 2007, cả hai chia tay trong im lặng, không ồn ào, không tranh cãi.

Sau đó, Điền Vũ lựa chọn một con đường khác: kết hôn và xây dựng cuộc sống ổn định. Anh nên duyên với một nữ diễn viên cùng xuất thân sân khấu, sống kín tiếng và gần như tách biệt khỏi truyền thông. Sau khi có gia đình, anh càng ít chia sẻ đời tư, dành thời gian cho vợ con và tiếp tục làm nghề theo cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

Ở tuổi 50, khi nhiều người còn mải chạy theo độ nổi tiếng, Điền Vũ lại “gây sốt” bằng chính những điều giản dị nhất: một vai phụ, vài câu thoại, và sự chân thật trong diễn xuất. Không cần trở thành tâm điểm, anh vẫn khiến khán giả nhớ thậm chí còn bước thẳng vào lớp học theo một cách không ai ngờ tới.