Tại sao Kiều Minh Tuấn hét lên muốn "come out" với HIEUTHUHAI?

Tập 27 chương trình 2 ngày 1 đêm - mùa Lễ hội là tập mở màn cho 1 hành trình mới tại vùng đất Quảng Nam, và cũng tại nơi này 1 "nhiệm vụ bí mật" đã được ê-kíp chuẩn bị gây bất ngờ cho các thành viên.

Sau khi kết thúc hành trình tại An Giang trong tập 26 vừa qua, dàn cast 2 ngày 1 đêm đã tiếp tục lên đường khám phá vùng đất Quảng Nam - quê hương của "mẹ Già" Trường Giang. Ngay buổi sáng đầu tiên, Trường Giang đã phải hóa thân thành quản gia chờ đợi cậu chủ "Bắp" đang còn say giấc mà không nhận ra những "tai họa" sắp đến. Sau thời gian dài chờ đợi, có lẽ vì đã nhận ra sự xuất hiện bất thường của người khác trong phòng mình, "Bắp" đã phải tỉnh giấc trong trạng thái "hú hồn" vì chứng kiến "anh Già" đứng cầm dù ngay đầu giường của mình, tiếng thét thất thanh vang cả khu vì sự xuất hiện đầy bất ngờ của Trường Giang.

Hành trình tại Quảng Nam của 2 ngày 1 đêm - Ảnh: Dong Tay Promotion

HIEUTHUHAI phong độ ngời ngời trên chiếc phao lớn với vẻ mặt vô cùng thư giãn dưới không khí sáng sớm tại khu nghỉ dưỡng cao cấp. Có lẽ khá lâu rồi kể từ mùa 1 thì các thành viên của 2 ngày 1 đêm mới được tận hưởng cảm giác được đi nghỉ dưỡng cả hội như thế này. Kiều Minh Tuấn xuất hiện duyên dáng trong vai phục vụ được HIEUTHUHAI gọi vào: "Phục vụ đâu?". Không hổ danh là ông thần loạn ngôn chuyên gây cười "nội thương" với các màn trổ tài nói tiếng Anh, chàng Kiều nhẫm lẫn giữa "come out" thay vì "come in" đã tạo nên một màn chào sân hài hước tại hành trình mới của dàn cast 2 ngày 1 đêm tại Quảng Nam.

HIEUTHUHAI đẹp trai ngời ngời bên bể bơi - Ảnh: Dong Tay Promotion

Kiều Minh Tuấn bỗng dưng muốn... "come out" - Ảnh: Dong Tay Promotion