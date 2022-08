Tai nạn thảm khốc khiến 6 người thương vong ở Huế: Thông tin mới nhất

Sáng 11/8, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có thông tin ban đầu liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại địa phương này khiến 6 người thương vong.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 10/08 tại Km72+800 (Quốc lộ 49A đoạn qua xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) Huế xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô BKS: 75C - 032.32 do anh Huỳnh Văn Cường (SN 1995 trú Phú Thành, Phú Vinh, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm lái, chở trong cabin chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (SN 1993, vợ anh Huỳnh Văn Cường); trên thùng sau xe chở 2 người Hồ Văn Phương (SN 1986) và anh Prômisa (SN 1998) với 2 xe máy BKS 75G1-458.55 do chị Phạm Thị Hoài Thu (SN 1979, trú huyện A Lưới) cầm lái chở chị Ngô Thị Nhàn (SN 1969, trú huyện A Lưới) và xe máy 75Z1-3090 do anh Hồ Văn Vờ (SN 1989, trú thôn Ta Kêu Nhâm, xã Quãng Nhâm, A Lưới) cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến anh Hồ Văn Vờ chết tại chỗ; chị Ngô Thị Nhàn chết tại Bệnh viện A Lưới; anh Hồ Văn Phương và anh Prômisa rơi xuống vực và tử nạn. Anh Huỳnh Văn Cường và Nguyễn Thị Mỹ Trinh bị thương hiện đang được cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế. Chị Phạm Thị Hoài Thu an toàn sau vụ tai nạn.

Hiện vụ tai nạn đang được Công an huyện A Lưới thụ lý điều tra, làm rõ nguyên nhân.