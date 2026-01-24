Tài khoản ngân hàng “ngủ đông” có nguy cơ bị khóa hoặc thu phí định kỳ

Ảnh minh họa.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và chính sách nội bộ của từng ngân hàng, các tài khoản này có thể bị khóa, đóng hoặc áp dụng phí quản lý nếu khách hàng không chủ động kích hoạt lại. Người dùng được khuyến cáo sớm kiểm tra các tài khoản đang sở hữu để tránh bị đóng hoặc phát sinh phí ngoài ý muốn.

Trên thực tế, mỗi ngân hàng quy định một mốc thời gian khác nhau, phổ biến từ 6 đến 24 tháng không phát sinh giao dịch chủ động. Điều này khiến nhiều tài khoản ít sử dụng, tài khoản mở để dự phòng hoặc tài khoản số đẹp có nguy cơ bị xử lý mà chủ tài khoản không hề hay biết.

Hiện nay, mốc 12 tháng là thời gian được được áp dụng phổ biến nhất tại nhiều ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) quy định các tài khoản không có giao dịch trong 12 tháng liên tục và có số dư sau khi trừ phí dưới 50.000 đồng sẽ bị đưa vào diện đóng. Riêng Techcombank nêu rõ mức số dư tối thiểu áp dụng là dưới 50.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương sau khi khấu trừ các loại phí.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cũng áp dụng đóng các tài khoản cá nhân có số dư bằng 0 đồng và không phát sinh giao dịch trong vòng 12 tháng. Quy định này được triển khai từ tháng 7/2025.

Một số ngân hàng áp dụng mốc thời gian dài hơn, lên tới 24 tháng. Đơn cử như Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), ngân hàng này thông báo ngay trong tháng 1/2026 sẽ đóng các tài khoản không có giao dịch chủ động liên tục tối thiểu 24 tháng tính đến trước ngày 31/12/2025, với điều kiện số dư thấp hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động, cụ thể dưới 20.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

Tương tự, từ tháng 12/2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã triển khai việc đóng các tài khoản có số dư bằng 0 đồng và không phát sinh giao dịch trong 24 tháng liên tục, tính đến ngày 30/10/2025.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) áp dụng quy định “chặt” hơn khi đóng các tài khoản có số dư bằng 0 đồng và không phát sinh giao dịch chỉ sau 6 tháng. Quy định này tác động mạnh đến nhóm khách hàng mở tài khoản để dự phòng hoặc ít sử dụng.

Song không phải ngân hàng nào cũng lựa chọn phương án đóng tài khoản. Một số ngân hàng vẫn duy trì tài khoản “ngủ đông” nhưng tiếp tục thu phí quản lý.

Điển hình, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu và không khóa tài khoản khi số dư về 0 đồng, song các loại phí như phí quản lý tài khoản, phí thường niên, SMS Banking vẫn được ghi nhận. Khi khách hàng nạp tiền trở lại, hệ thống sẽ tự động khấu trừ toàn bộ các khoản phí đã phát sinh, khiến nhiều tài khoản cũ trở thành “khoản nợ phí” mà chủ tài khoản không để ý.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) áp dụng mức phí 11.000 đồng đối với tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục, bắt đầu từ tháng 12/2025. Theo VIB, đây là chính sách nhằm khuyến khích khách hàng quản lý và sử dụng tài khoản hiệu quả hơn.

Không chỉ vì “ngủ đông”, tài khoản ngân hàng còn có thể bị đóng ngay lập tức nếu vi phạm quy định pháp luật. Theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng có quyền đơn phương đóng tài khoản trong trường hợp phát hiện tài khoản được mở bằng thông tin giả mạo hoặc chủ tài khoản có hành vi mua, bán, thuê, cho thuê tài khoản ngân hàng (trừ thẻ trả trước vô danh).

Quy định này được áp dụng nhằm ngăn chặn việc lợi dụng tài khoản cho các hoạt động rửa tiền, đánh bạc, gian lận tài chính hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, tài khoản thanh toán cũng sẽ bị đóng trong các trường hợp hợp pháp khác gồm: Chủ tài khoản chủ động yêu cầu đóng và đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính; Chủ tài khoản qua đời, người thân thực hiện thủ tục theo giấy tờ pháp lý hợp lệ; Tổ chức sở hữu tài khoản chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật (giải thể, phá sản).

Theo Nghị định 52, toàn bộ số dư còn lại trong tài khoản bị đóng sẽ được ngân hàng hoàn trả cho chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền hợp pháp. Trường hợp chủ tài khoản đã mất, số tiền được chi trả cho người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, tiền được chuyển cho người giám hộ. Các khoản tiền “vô chủ” sẽ được xử lý theo quy định riêng của Nhà nước.

Các ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động rà soát toàn bộ các tài khoản đang đứng tên mình, đặc biệt là những tài khoản lâu ngày không sử dụng hoặc có số dư thấp. Nếu còn nhu cầu duy trì, chỉ cần nạp tiền và thực hiện ít nhất một giao dịch để kích hoạt lại. Nếu không còn nhu cầu, nên chủ động làm thủ tục đóng tài khoản để tránh phát sinh phí hoặc bị xử lý ngoài ý muốn.

Việc siết chặt quản lý tài khoản “ngủ đông” không chỉ giúp làm sạch dữ liệu hệ thống ngân hàng, mà còn góp phần nâng cao an toàn tài chính cá nhân và hạn chế rủi ro pháp lý. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong quá trình triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư và định danh điện tử.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cuối năm 2025, toàn ngành đã có hơn 143 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,5 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, góp phần tăng tính minh bạch và an toàn trong giao dịch ngân hàng.



