Tài khoản của người đàn ông SN 1979 ở Lâm Đồng có giao dịch 100 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

Ngày 11/5/2026, Công an phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao trả số tiền 100 triệu đồng cho chị Võ Thị Thanh Hường (SN 1981, trú tại phường Chánh Hưng, TP.HCM) sau sự cố chuyển khoản nhầm vào tài khoản người lạ.

Trước đó, Công an phường Nam Gia Nghĩa tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Trường Giang (SN 1979, trú tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) về việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 100 triệu đồng từ một người không quen biết.

Nhận thấy đây có thể là trường hợp chuyển khoản nhầm, anh Giang đã chủ động liên hệ cơ quan công an để trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh chủ tài khoản nhằm hoàn trả lại số tiền trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nam Gia Nghĩa đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người chuyển khoản nhầm là chị Võ Thị Thanh Hường.

Đồng thời, Công an phường cũng hướng dẫn anh Nguyễn Trường Giang thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật để trao trả lại toàn bộ số tiền 100 triệu đồng cho chị Hường.

Tại buổi làm việc, chị Võ Thị Thanh Hường đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm. Vụ việc được giải quyết nhanh chóng nhờ sự phối hợp tích cực của người dân và cơ quan chức năng.

Công an phường Nam Gia Nghĩa trao trả lại số tiền chuyển khoản nhầm cho chị Võ Thị Thanh Hường.

Hành động của anh Nguyễn Trường Giang được đánh giá là nghĩa cử đẹp, thể hiện phẩm chất trung thực, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Việc chủ động trình báo cơ quan chức năng thay vì tự ý sử dụng số tiền nhận được đã góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an phường Nam Gia Nghĩa cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện tài khoản cá nhân nhận được tiền hoặc tài sản không rõ nguồn gốc cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định.

Cơ quan công an nhấn mạnh người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền được chuyển nhầm nhằm tránh vi phạm pháp luật, đồng thời góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng﻿