Bắt giữ Lê Văn Thành SN 1985 tại 1 quán cà phê

Công an phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng ngày 13/5 cho biết vừa truy xét, bắt giữ đối tượng Lê Văn Thành (sinh năm 1985, trú phường Ngũ Hành Sơn; tạm trú khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông) về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo từ nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 12/5, Công an phường Điện Bàn Đông tiếp nhận trình báo của ông Trịnh N. D. (sinh năm 1966, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, hành nghề lái xe công nghệ) về việc bị cướp tài sản xảy ra vào đêm 10/5/2026.

Qua xác minh xác định, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 10/5, ông Dũng điều khiển xe mô tô Honda SH biển kiểm soát 43AB chở một nam thanh niên từ khu vực ngã ba đường Vương Thừa Vũ - Phó Đức Chính về khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông. Khi đến đoạn đường vắng, đối tượng bất ngờ dùng vật cứng tấn công liên tiếp vào vùng đầu và vai khiến ông Dũng bị thương, buộc phải bỏ xe chạy thoát thân. Đối tượng sau đó chiếm đoạt xe mô tô rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đối tượng Thành và tang vật - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản là Lê Văn Thành. Qua truy vết, phát hiện đối tượng đã gửi chiếc xe SH tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Sơn Trà rồi rời đi nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Công an phường Điện Bàn Đông đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Thành khi đối tượng đang có mặt tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Hải.

Qua xác minh, Lê Văn Thành là đối tượng có 1 tiền án, 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Kết quả test nhanh cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 01 xe mô tô Honda SH biển kiểm soát 43AB-040.xx cùng nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.