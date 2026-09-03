Tài khoản bất ngờ phát sinh giao dịch 8.000.000 đồng, người phụ nữ SN 1971 nhận được cuộc gọi lạ, công an nhanh chóng xác minh

Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch lạ, người phụ nữ tại tỉnh Gia Lai đã đến Công an xã để trình báo.

Mới đây, chị Đào Thị Ngọc Nhung (SN 1971, trú tại xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được 8 triệu đồng từ một người không quen biết. Sau đó, chị Nhung nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ đề nghị chuyển trả lại số tiền được cho là đã chuyển nhầm.

Thay vì vội vàng làm theo yêu cầu, chị Nhung đã đến Công an xã Bình Phú trình báo, cung cấp thông tin và đề nghị hỗ trợ xác minh. Chị Nhung chia sẻ nếu xác định đúng có người chuyển nhầm tiền, chị sẵn sàng hoàn trả số tiền cho chủ tài khoản.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Phú đã khẩn trương xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp với Công an địa phương nơi người chuyển tiền cư trú để làm rõ nhân thân, thông tin giao dịch và các nội dung liên quan.

Công an xã hỗ trợ chị Nhung xác minh thông tin

Kết quả xác minh cho thấy người chuyển nhầm số tiền trên là anh Dương Văn Đông (SN 1981, trú tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình). Sau khi xác định chính xác thông tin, Công an xã Bình Phú đã hướng dẫn chị Nhung chuyển trả lại 8 triệu đồng cho anh Đông.

Qua sự việc, Công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản nhưng không rõ nguồn gốc, đặc biệt khi có người lạ liên hệ yêu cầu chuyển trả, cần thận trọng, không vội vàng thực hiện giao dịch. Người dân nên liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để xác minh thông tin trước khi hoàn trả tiền, nhằm tránh rơi vào các thủ đoạn lừa đảo.

Việc chị Nhung chủ động trình báo cơ quan Công an, chờ xác minh trước khi hoàn trả số tiền vừa thể hiện sự trung thực, vừa cho thấy tinh thần cảnh giác trước những giao dịch bất thường.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai