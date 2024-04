Tái diễn thủ đoạn mạo danh công an thực hiện cuộc gọi rác yêu cầu đăng ký, cập nhật định danh điện tử

Qua công tác giám sát, theo dõi phản ánh của người dùng trên hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác thông qua đầu số 5656, 156, thời gian gần đây, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) - Cục An toàn thông tin liên tục ghi nhận nhiều phản ánh từ người dân khi nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ: mạo danh cơ quan công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VneID hay cung cấp thông tin cá nhân như CCCD, giấy tờ khác… để yêu cầu đăng ký, cập nhật định danh điện tử với mục đích lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các đối tượng gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân chụp ảnh, cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, giấy tờ khác,… Lấy lí do để kích hoạt giúp tài khoản định danh điện tử, không cần đến công an, các đối tượng xấu yêu cầu người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VneID (thực tế là ứng dụng độc hại do kẻ xấu tạo ra). Do không nắm được thông tin nên một một số người đã cung cấp các thông tin cá nhân liên quan đến số điện thoại, tài khoản và bị các đối tượng lợi dụng chiếm quyền sử dụng điện thoại, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Cơ quan công an chỉ vận động công dân đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức 2; chỉ có 1 app duy nhất là ứng dụng VneID để kích hoạt định danh điện tử mức 2; việc định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đi làm do phải chụp ảnh, quét vân tay nên không thể làm thay. Vì vậy nếu có người gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VneID, hay cung cấp thông tin cá nhân như CCCD, giấy tờ khác,… để kích hoạt giùm, không cần đến công an, đó là đối tượng có ý đồ xấu.

Trung tâm VNCERT/CC khuyến cáo, để chủ động phòng ngừa và tránh bị mắc bẫy lừa đảo, người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, các đường link lạ; không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại cho người khác.

Khi gặp các tình huống có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho lực lượng Công an để kịp thời điều tra làm rõ. Trong trường hợp nghi ngờ điện thoại bị chiếm quyền điều khiển từ xa, người dân phải lập tức xóa các ứng dụng lạ đã cài đặt, khóa tạm thời các tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tháo sim điện thoại khỏi máy và khôi phục lại cài đặt gốc của thiết bị hoặc báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.