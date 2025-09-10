Tài cam ShopeeFood: “Tưởng làm cho vui, ai ngờ gắn bó mấy năm trời”

Giữa nhịp sống hiện đại, dịch vụ giao đồ ăn qua ứng dụng đã trở thành một phần quen thuộc của nhiều người tại Việt Nam. Đi kèm với đó, công việc tài xế giao đồ ăn cũng trở thành lựa chọn của nhiều người muốn có thêm nguồn thu nhập linh hoạt. Và nếu bạn đang muốn tìm hiểu về công việc này, hãy cùng giải đáp mọi thắc mắc để gia nhập hội tài cam ShopeeFood ngay!

Trò chuyện với Nam (21 tuổi, hiện đang là sinh viên), anh chàng vừa hoàn tất thủ tục hợp tác để chính thức khoác lên mình chiếc áo cam đặc trưng. Cười tươi khi nhắc đến công việc mới, Nam chia sẻ: "Em muốn có thêm thu nhập để trang trải việc học, đỡ gánh nặng cho gia đình. Lúc đầu cũng phân vân giữa nhiều công việc part-time, nhưng rồi thấy làm tài xế ShopeeFood thì linh hoạt, dễ sắp xếp với lịch học, nên em chọn ngay. Em dự định sẽ duy trì công việc này song song với việc học để vừa thuận tiện, vừa có thêm nguồn thu nhập ổn định".

Không chỉ Nam, Đức Hiếu (sinh năm 2005, cũng là sinh viên) bén duyên với công việc này nhờ lời giới thiệu từ bạn bè. Hiếu hồ hởi: "Điểm em thích nhất là sự chủ động. Lịch học của em thay đổi liên tục, nhưng công việc này lại cho phép em chọn giờ làm phù hợp. Thế nên em có thể linh hoạt sắp xếp giữa thời gian đi làm và lịch học".

Khác với sự mới mẻ của Nam hay Hiếu, Hoàng Hiệp (2003) lại là một trong những gương mặt kỳ cựu hơn. Đã có 3 năm gắn bó với ShopeeFood, Hiệp kể lại hành trình bắt đầu của mình: "Hồi đầu em chỉ định thử cho biết vì nghe mọi người nói công việc này dễ bắt nhịp, lại linh hoạt về thời gian, phù hợp với lịch sinh hoạt của em. Ai ngờ càng làm càng thấy tiện. Giờ thì nó trở thành nguồn thu nhập ổn định cho em. Có tháng em chăm chỉ thì thu nhập vượt ngoài mong đợi luôn. Chỉ cần mình chịu khó thì sẽ xoay sở được, mà cảm giác thoải mái, tự chủ cũng rất thích".

Câu chuyện trở nên thú vị hơn khi nghe anh Tuấn (32 tuổi) - người đã có gần 8 năm lăn bánh cùng ShopeeFood kể lại. Trước đây, anh vốn mở một hàng ăn nhỏ, rồi nhờ đó mà biết đến ShopeeFood và quyết định thử sức làm tài xế. Từ đó, anh vừa bán hàng, vừa tranh thủ chạy đơn: "Điều mình thích nhất là sự thoải mái, không bị gò bó. Mình có thể vừa điều hành việc kinh doanh hàng ăn của gia đình, vừa đi chạy ship. Công việc này mang đến cho mình một khoản thu nhập ổn định song song với việc kinh doanh".

Từ những câu chuyện này, có thể thấy điểm chung khiến nhiều người chọn ShopeeFood chính là sự linh hoạt về thời gian cũng như khả năng mang lại nguồn thu nhập ổn định. Công việc này phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau: sinh viên, người làm tự do hay người lao động muốn tăng thêm thu nhập. Đặc biệt, bên cạnh thu nhập từ đơn hàng, ShopeeFood còn thường xuyên triển khai các chính sách hỗ trợ, giúp đội ngũ tài cam có thêm động lực để gắn bó với công việc lâu dài.

Một trong những thắc mắc phổ biến nhất là: "Gia nhập đội ngũ tài cam có khó không?". Câu trả lời được nhiều người đồng ý chính là: rất đơn giản.

Nam chia sẻ rằng toàn bộ quy trình chỉ mất chưa đầy 24 giờ để tài khoản được kích hoạt. Nam còn kể lại khá hào hứng: "Em mất khoảng 15 phút để đăng ký và điền hồ sơ online. Sau đó đến văn phòng thì thủ tục nhanh lắm, chắc chỉ 30 phút là xong. Các anh chị ở văn phòng còn nhiệt tình tư vấn, giải đáp hết mọi thắc mắc". Nam tiết lộ, sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, bạn đang rất háo hức để chạy ngay đơn hàng đầu tiên.

Không chỉ đơn giản về thủ tục, ShopeeFood còn thường xuyên triển khai nhiều ưu đãi nhằm giảm bớt rào cản, tiếp sức cho tài xế mới. Đức Hiếu vừa cười vừa khoe: "Em rất bất ngờ khi nhận được ưu đãi đồng phục đến 50%. Đợt đó em mua chỉ tốn dưới 100k có ngay áo, nón đồng phục, bình thường tốn nhiều hơn nên em thấy quá lời cho tài mới như em”.

Về thu nhập, Hiệp - người đã có 3 năm kinh nghiệm - cho rằng, quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì. Bởi bên cạnh thu nhập từ mỗi đơn chạy, tài xế còn có thể gia tăng thu nhập thông qua các chính sách hỗ trợ phù hợp. Bạn kể: "Mấy ngày mưa to, khách hàng chuyển qua đặt app nhiều lắm, tụi em được hỗ trợ thêm phí thời tiết nên có thêm động lực chạy. Phụ phí thêm này không chỉ giúp tụi em cố gắng mà còn cho tụi em thấy công sức của mình được ghi nhận".

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ lúc khởi đầu, ShopeeFood còn tạo ra cộng đồng tài xế trẻ trung và gắn kết. Anh Tuấn hào hứng kể: "Bọn mình còn có giải bóng đá thường niên cho anh em tài xế. Nhờ vậy mà nhiều người từ chỗ xa lạ thành bạn bè thân thiết. Có cộng đồng anh em nên chạy hàng thấy vui hơn hẳn". Anh Tuấn vui vẻ tiết lộ rằng, hiện tại anh có nhóm riêng của các anh em tài xế, không chỉ cùng tham gia giải bóng mà còn trở thành bạn bè thân thiết, cùng chia sẻ, tâm sự về công việc và cuộc sống. Hay khi bất kỳ ai có chuyện gì, cả nhóm sẽ động viên, hỏi han và hỗ trợ.

Trò chuyện với anh Tuấn về những kỷ niệm khi làm tài cam, anh bất ngờ tiết lộ thêm: "Có lần mình ship đồ thì khách tặng lại mấy cốc trà sữa cho đỡ nóng, mình lại chia cho anh em khác. Thế mới thấy, công việc này không chỉ cho mình thu nhập, mà còn cho mình những mối quan hệ, sự sẻ chia rất ấm lòng".

Lắng nghe những chia sẻ trên, có thể thấy rằng trở thành một tài cam ShopeeFood không hề khó. Đơn giản, nhanh chóng, được hỗ trợ từ những bước đầu, cộng với cơ hội thu nhập ổn định và cộng đồng tài xế gắn kết - tất cả tạo nên một cơ hội việc làm hấp dẫn với nhiều người. Dù bạn là sinh viên muốn trang trải học phí, hay người lao động cần thêm thu nhập, ShopeeFood đều có thể là lựa chọn phù hợp.

Trở thành tài cam ShopeeFood - một trong những nhân tố quan trọng trên hành trình mang món ngon đến khách hàng không chỉ đơn thuần là khoác lên mình chiếc áo cam và kiếm thêm thu nhập. Với nhiều bác tài, đó còn là hành trình trải nghiệm của sự kiên trì, tinh thần gắn kết - để những vòng xe không ngừng lăn bánh, nối dài thêm nhiều câu chuyện đáng nhớ.