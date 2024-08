Trong thời đại số, việc sử dụng báo in ngày càng giảm do sự tiện lợi của các phương tiện truyền thông trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen mua báo in để cập nhật tin tức. Sau khi đọc xong, những tờ báo cũ thường bị bỏ đi, chất đống trong góc nhà hoặc bị vứt vào thùng rác. Nếu biết những tác dụng không ngờ của báo cũ, chắc nhiều người sẽ không còn vứt bỏ mà sẽ lưu trữ để tận dụng nó.

Tác dụng không ngờ của báo cũ

Sau khi hoàn thành sứ mệnh cung cấp thông tin, những tờ báo cũ còn có thể đem đến nhiều lợi ích trong công việc gia đình.

Làm sạch cửa kính và gương

Báo cũ giúp chùi sạch mặt kính một cách nhanh chóng. (Ảnh: Pinterest)

Một trong những cách sử dụng báo cũ phổ biến nhất là dùng để lau chùi cửa kính và gương. Nhờ chất liệu giấy báo và mực in không thấm nước, báo cũ giúp lau sạch các bề mặt kính mà không để lại vết bẩn hay vết sọc.

Trước tiên, bạn phun một ít nước hoặc dung dịch lau kính lên bề mặt cần làm sạch, sau đó dùng tờ báo cuộn lại và lau nhẹ nhàng. Những vết bẩn và dấu vân tay sẽ nhanh chóng biến mất, để lại bề mặt kính sáng bóng và trong suốt.

Bảo quản thực phẩm

Bảo quản thực phẩm là một công dụng bất ngờ của báo cũ, đặc biệt tốt với rau củ quả. Báo có khả năng hút ẩm tốt, giúp thực phẩm không bị hỏng nhanh chóng.

Đối với khoai tây, cà rốt, hành tây, bạn có thể bọc chúng trong tờ báo cũ trước khi cho vào ngăn mát tủ lạnh hoặc để ở nơi khô ráo. Báo sẽ hút ẩm từ rau củ, giúp chúng tươi lâu hơn mà không bị mốc hay thối rữa.

Làm sạch lò vi sóng

Lò vi sóng thường bị bám bẩn bởi thức ăn bắn ra trong quá trình nấu nướng. Báo cũ có thể giúp bạn làm sạch lò vi sóng một cách hiệu quả và đơn giản.

Làm ẩm một tờ báo cũ và đặt vào lò vi sóng, bật lò ở chế độ cao trong khoảng 1-2 phút. Hơi nước từ báo sẽ làm mềm các vết bẩn bám trong lò. Khi lò nguội, bạn chỉ cần dùng tờ báo ẩm lau sạch các vết bẩn, lò vi sóng của bạn sẽ trở nên sạch sẽ và không còn mùi hôi.

Gói quà độc đáo

Một tác dụng tuyệt vời khác của báo cũ là làm giấy gói quà, mang lại phong cách vintage độc đáo. (Ảnh: Spreadshirt)

Báo cũ có thể được tận dụng để làm giấy gói quà, mang lại một phong cách vintage độc đáo và tiết kiệm. Thay vì sử dụng giấy gói quà mua sẵn, bạn có thể tái sử dụng báo cũ để tạo nên những món quà mang dấu ấn cá nhân.

Cách làm: Chọn những tờ báo có trang in đẹp, ít chữ và nhiều hình ảnh. Cắt tờ báo theo kích thước phù hợp với món quà, sau đó gói quà lại như bình thường. Bạn có thể thêm một vài dây ruy băng, nơ hoặc các phụ kiện trang trí khác để làm nổi bật món quà của mình.

Làm lớp lót cho thùng rác

Báo cũ là vật liệu lý tưởng để lót thùng rác, giúp thấm hút chất lỏng từ rác thải, giữ cho thùng rác luôn sạch sẽ, khô ráo và ngăn ngừa mùi hôi.

Hãy lấy một vài tờ báo cũ và trải đều dưới đáy thùng rác trước khi đặt túi rác vào. Khi thay túi rác, bạn chỉ cần thay báo mới để giữ thùng rác luôn sạch sẽ và không bị ẩm ướt.

Làm lớp phủ cho vườn

Một tác dụng không ngờ của báo cũ là làm lớp phủ bảo vệ cây trồng. Lớp báo này giúp ngăn cỏ dại mọc lên, giữ ẩm cho đất và bảo vệ rễ cây khỏi tác động của thời tiết.

Cách làm: Xé báo cũ thành từng mảnh nhỏ và trải đều lên bề mặt đất xung quanh gốc cây. Sau đó, bạn có thể phủ thêm một lớp đất hoặc mùn lên trên để giữ cho lớp báo không bị gió thổi bay. Lớp báo này sẽ phân hủy theo thời gian, cung cấp chất dinh dưỡng cho đất và cây trồng.

Tạo đồ trang trí sáng tạo

Tác dụng không ngờ của báo cũ: Tạo những món đồ trang trí độc đáo. (Ảnh: Etsy)

Nếu bạn khéo tay và có khả năng sáng tạo, báo cũ có thể trở thành những món đồ trang trí độc đáo và đẹp mắt. Từ những bức tranh treo tường, hoa giấy đến các vật dụng trang trí nhỏ như hộp đựng bút, khay đựng đồ... đều có thể được làm từ báo cũ.

Bạn có thể cắt báo thành các hình dạng khác nhau, sau đó dán hoặc ghép lại thành những tác phẩm nghệ thuật theo ý thích. Làm đồ trang trí từ báo cũ cũng là một hoạt động thú vị để bạn thư giãn và phát huy sự sáng tạo của mình.

Làm lót tủ, ngăn kéo

Báo cũ còn có thể dùng để lót tủ quần áo, ngăn kéo hoặc kệ đựng đồ. Việc này không chỉ giúp giữ vệ sinh cho tủ, ngăn kéo mà còn tạo nên một lớp đệm êm ái, giúp bảo vệ đồ đạc khỏi trầy xước.

Bạn hãy chọn những tờ báo còn mới, không bị rách và cắt chúng theo kích thước của ngăn tủ hoặc ngăn kéo, trải vào bên trong rồi đặt đồ đạc lên mà không lo bị trầy xước hay bẩn.

Bọc hàng dễ vỡ

Nếu bạn cần bọc và bảo vệ hàng hóa khi vận chuyển, báo cũ là một lựa chọn tuyệt vời. Báo có khả năng chống sốc, giúp bảo vệ hàng hóa khỏi bị va đập và hư hỏng.

Bạn dùng báo cũ để bọc quanh các món đồ dễ vỡ như ly, chén, bình hoa…, đặt chúng vào thùng carton. Bạn có thể chèn thêm báo cũ vào các khoảng trống trong thùng để giữ hàng hóa được cố định và an toàn khi vận chuyển. Thực tế nhiều người đã tận dụng tác dụng này của báo cũ và cảm nhận hiệu quả tuyệt vời của nó.