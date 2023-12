Sụt moong nước mỏ than, 1 người mất tích, 1 người tử vong

Ngay khi xảy ra sự cố, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam cùng các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Cẩm Phả đã đến khai trường cùng Công ty Than Cọc Sáu chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ cứu nạn.

Khoảng 80 người gồm lực lượng cứu hộ Công ty Than Cọc Sáu, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Trung tâm cấp cứu mỏ... đã huy động nhiều phương tiện tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp khó khăn do lượng đất đá sạt lở có khối lượng lớn, tình trạng ngập nước và nhiệt độ giảm sâu về đêm.

Các lực lượng chức năng chia làm 3 mũi tập trung cứu hộ cứu nạn xuyên đêm

Ông Nguyễn Văn Thuấn, Giám đốc công ty than Cọc Sáu cho biết: Các lực lượng cứu hộ chia làm 3 hướng nhanh chóng tiếp cận vị trí nạn nhân bị mất tích, đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu.

"Còn lại 1 đội nữa đã tiếp cận được nơi máy xúc bị vùi lấp, nghi có người bị vùi lấp tuy nhiên do lượng nước ở đáy moong sâu nên chúng tôi đang lên phương án tổ chức thi công hố bơm, bơm nước để tìm cách tiếp cận. Trước mắt Công ty đang tiếp tục dùng các máy xúc để xúc thông đường đưa các máy xúc còn lại về vị trí mất an toàn. Dự kiến cuối ca 3 thì sẽ đưa các máy ra các vị trí an toàn" - ông Nguyễn Văn Thuấn nói.

Hiện trường vụ sạt tầng khai trường công ty than Cọc Sáu khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết đã xác định 1 công nhân tử vong, 1 người mất tích và các nạn nhân đều là công nhân vận hành máy xúc của công ty than Cọc Sáu.