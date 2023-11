Vụ nhiều công nhân mắc bệnh bụi phổi tử vong: Khám, điều tra bệnh nghề nghiệp cho công nhân

Ngày 8/11, Thanh tra Sở Y tế Nghệ An cho biết, cùng ngày đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp do Sở Y tế thành lập đã cùng các bác sỹ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An và Bệnh viện phổi Nghệ An trực tiếp thăm khám cho các công nhân của công ty TNHH Châu Tiến (Khu công nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc).

Công ty này trước đó được phát hiện có hàng loạt công nhân đang làm việc tại đây mắc bệnh bụi phổi và các bệnh về phổi. Trong đó có 5 người đã tử vong.

Các bác sĩ tiến hành thăm khám cho các công nhân.

Được biết, việc khám cho các công nhân là một trong những bước quan trọng để xác định bệnh nghề nghiệp cho người đã và đang làm việc tại Công ty Châu Tiến để kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét làm chế độ cho những công nhân mắc bệnh.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám sức khỏe cho các công nhân như chụp phim, khám phổi, khám đường hô hấp và nhiều hạng mục khám liên quan.

Đoàn tiến hành khám nhiều hạng mục như khám phổi, khám đường hô hấp, chụp phim...

Trao đổi với PV, bác sĩ Lê Tuấn Anh - Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An) - thành viên đoàn cho biết, phía đoàn chỉ mới khám được cho 29 công nhân của Công ty Châu Tiến. Đoàn sẽ tiếp tục khám và điều tra bệnh nghề nghiệp cho các công nhân nhiều đợt tiếp theo.

Để đảm bảo không bị sót công nhân, phía đoàn cũng đã yêu cầu công ty tập hợp lại toàn bộ những công nhân đã và đang làm việc tại công ty này, những người đã nghỉ trước đó để tiến hành thăm khám, điều tra bệnh nghề nghiệp.

Bác sĩ Lê Tuấn Anh cho biết, hiện tại đoàn sẽ tiến hành thăm khám sau đó Hội đồng giám định sẽ tiến hành hội chẩn và đưa ra kết quả cuối cùng.

Ảnh phim chụp của một công nhân.

Đối với 5 công nhân từng làm việc tại Công ty Châu Tiến mắc bệnh về phổi đã tử vong cũng sẽ được đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp thông qua các hồ sơ lưu trữ tại công ty và các hồ sơ khám, chữa bệnh trước đó.

Trước đó như đã đưa tin, vào tháng 2/2023, UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có báo cáo về việc phát hiện 8 công nhân trú trên địa bàn huyện này từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại khu CN Nam Cấm, Nghi Long, Nghi Lộc) bị mắc bệnh bụi phổi: 3 trong số đó đã tử vong, 5 người còn lại đang mắc bệnh rất nặng.

Toàn cảnh Công ty TNHH Châu Tiến.

Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc kiểm tra và xác định có tổng cộng 14 người đã và đang làm việc tại Công ty Châu Tiến mắc các bệnh về phổi. Trong số đó đã có 5 người tử vong.

Tháng 9/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt Công ty Châu Tiến hơn 110 triệu đồng.

Trước đó tháng 5/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh Nghệ An thành lập đã tiến hành kiểm tra tại công ty này và phát hiện nhiều sai phạm. Được biết công ty Châu Tiến có 34 lao động, trong đó có 28 người lao động trực tiếp. Công ty này được cấp phép sản xuất bột đá với quy mô 40.000 tấn/năm và sản xuất bột bả tường 30.000 tấn/năm. Công ty sau đó mở rộng đầu tư thêm dòng sản phẩm chế biến bột đá vôi trắng siêu mịn với quy mô 180.000 tấn/năm và chế biến bột đá thạch anh - quartz với quy mô 150.000 tấn/năm...