Suri Cruise cùng mẹ đi du lịch đón tuổi 18, mặc đơn giản để mặt mộc cũng đủ khoe sắc vóc hút hồn

Từ cô bé nhỏ xíu ngày nào, Suri Cruise sẽ chính thức bước sang tuổi 18 vào ngày 18/4 sắp tới. Mới đây nhất, Hello! đăng tải loạt ảnh mẹ con Katie Holmes - Suri Cruise rời khỏi nhà ở New York đi nghỉ dưỡng vào ngày 28/3. 2 mẹ con nữ diễn viên sẽ tranh thủ kỳ nghĩ lễ Phục sinh để đi chơi xa và cùng đón chào tuổi 18 của Suri Cruise.

Không hổ danh con gái của tài tử và minh tinh hạng A, Suri Cruise ngày càng xinh đẹp và trổ sắc. Dù chỉ diện đồ đơn giản, để mặt mộc nhưng cô gái sắp tròn 18 tuổi vẫn cực kỳ rạng rỡ và xinh đẹp. Đường nét gương mặt hoàn hảo, sống mũi cao cực phẩm của Suri Cruise khiến nhiều người phải xuýt xoa.

Suri Cruise lộ diện, cùng mẹ Katie Holmes đi du lịch xa để mừng lễ Phục sinh và đón chào tuổi 18

Dù chỉ diện đồ đơn giản nhưng con gái Tom Cruise vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ vóc dáng cao ráo cùng thần thái ấn tượng

Đường nét gương mặt sắc lẻm, sống mũi cao thẳng của cô gái sắp tròn 18 tuổi nổi bần bật dù cô không hề trang điểm

Suri Cruise chính là phiên bản thời trẻ xinh đẹp của mẹ Katie Holmes

Theo nguồn tin, Suri sẽ chính thức tốt nghiệp trung học trong tháng 6 tới đây. Con gái Tom Cruise cũng sẽ bắt đầu việc học Đại học vào mùa thu năm nay.

Trước đó, Suri bắt đầu có những bước đi đầu tiên vào showbiz. Theo Hello Magazine, ái nữ nhà Tom Cruise đã tham gia vào dự án phim Alone Together của mẹ với tư cách ca sĩ thể hiện bản OST Blue Moon. Giọng ca trong trẻo của Suri cũng được nhiều khán giả đánh giá cao. Ngoài ra, Suri còn góp giọng trong 1 ca khúc ở phim Rare Objects do mẹ Katie Holmes làm đạo diễn.

Katie rất tự hào về con gái 17 tuổi: "Con bé cực kỳ, cực kỳ tài năng. Con bé nhận lời và thu âm, tôi để con bé làm tất cả những gì nó muốn. Đó là cách tôi định hướng mọi thứ. Kiểu như là bày ra cách mà mọi người đều muốn và để họ làm phần của họ. Tôi luôn muốn hướng đến cấp độ hoàn hảo nhất của tài năng, chính vì vậy tôi đã ngỏ lời hỏi con bé".

Suri đã có những bước đi đầu tiên vào showbiz, được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng

Suri Cruise sinh năm 2006, luôn là tâm điểm được công chúng và truyền thông săn đón ngay từ khi mới chào đời. Lúc nhỏ, Suri đều được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đội ngũ an ninh mỗi khi ra ngoài và luôn xuất hiện trước công chúng với những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ.

Thế nhưng kể từ sau khi Tom Cruise - Katie Holmes ly hôn, Suri đã trở lại cuộc sống bình thường giống với bạn bè đồng trang lứa. Katie Holmes còn cho con gái đi tàu điện ngầm như mọi người.

Suri ngày bé luôn xuất hiện với hình ảnh điệu đà, sành điệu

Nguồn: Hello!