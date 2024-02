Suri Cruise để mặt mộc dạo phố, nhưng vẫn "đốn tim" công chúng nhờ ngoại hình chuẩn mỹ nhân

Vừa qua, Suri Cruise cùng mẹ Katie Holmes đã cùng nhau xuất hiện trên đường phố New York.

Trong lần xuất hiện này, con gái Tom Cruise và vợ cũ Katie Holmes để mặt mộc, diện bộ đồ theo phong cách khá bụi, có phần xuề xòa hơn so với trước kia.

Suri Cruise trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên phố cùng mẹ

Tuy nhiên, điều này lại chẳng gây ảnh hưởng nhiều tới ngoại hình xinh đẹp và ngày càng nổi bật của Suri Cruise. Nếu như trước đây, mỗi khi nhìn thấy cánh săn ảnh, Suri Cruise đều thể hiện biểu cảm lạnh lùng và có phần không thoải mái, thì hiện tại mọi thứ đã khác.

Thời gian gần đây mỗi khi xuất hiện trước ống kính paparazzi, Suri Cruise được nhận xét là cười nhiều hơn. Điều này giúp cho nhan sắc của con gái Tom Cruise thêm phần nổi bật và tỏa sáng.

Chiều cao ở tuổi 18 của con gái Tom Cruise cũng khiến cư dân mạng ấn tượng. Nhiều người nhận xét, khi đi cạnh mẹ, chiều cao của Suri Cruise đã có phần nhỉnh hơn hẳn. Không chỉ chiều cao mà nhan sắc của Suri Cruise cũng được cho là sẽ vượt xa mẹ trong tương lai.

Không chỉ chiều cao mà nhan sắc của Suri Cruise cũng được nhận xét là vượt xa mẹ

Trước đó không lâu, Suri Cruise đã bắt đầu có những bước đi đầu tiên vào showbiz. Theo Hello Magazine, con gái Tom Cruise đã tham gia vào dự án phim Alone Together của mẹ với tư cách ca sĩ thể hiện bản OST Blue Moon. Giọng ca trong trẻo của Suri cũng được nhiều khán giả đánh giá cao.

Kể từ khi Tom Cruise và Katie Holmes ly hôn, cuộc sống của Suri Cruise đã thay đổi hẳn. Không còn bóng dáng vệ sĩ bên cạnh, thay vào đó, nhóc tì nhà Tom Cruise tập cách sống đơn giản, đi tàu điện ngầm, dạo phố thoải mái cùng bạn bè…