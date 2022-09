Sương mù bao phủ, TP.HCM mờ ảo như Đà Lạt

Sáng 7/9, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 24h qua, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa rào, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 7h ngày 6/9 đến 7h00 ngày 7/9 ở một số nơi có mưa lớn như: Dĩ An (Bình Dương) 84.8mm, Thuận An (Bình Dương) 60.8mm; Lộc Ninh (Bình Phước) 63.8mm, Đồi 95 (Tây Ninh) 48.8mm, Đức Hòa (Long An) 67.4mm, Thống Nhất (Đồng Nai) 104.8mm, Long Thành (Đồng Nai) 71.4mm; TPHCM 45.2mm, TP Thủ Đức 86.8mm,…

Dự báo trong ngày và đêm nay 7/9, thời tiết khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa diện rộng , rải rác mưa vừa, có nơi mưa đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước.