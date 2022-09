Công an TP.HCM tổng kiểm tra hệ thống PCCC tại các quán karaoke

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) CA TP.HCM cho biết Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đang tiến hành kiểm tra an toàn về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP.HCM.

Công an TP.HCM kiểm tra an toàn PCCC tại quán Karaoke ICool

Tại quán karaoke ICool số 147 Dạ Nam (phường 3), đoàn tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC như: Hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC, công tác tự kiểm tra an toàn PCCC của cơ sở; hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu của công trình, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, lối thoát nạn. Đặc biệt, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống báo cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và các phương án chữa cháy khi có tình huống xấu bất ngờ xảy ra.

Đoàn tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC

Qua kiểm tra thực tế, đoàn cũng đã chỉ ra và hướng dẫn, đề nghị chủ cơ sở nhanh chóng khắc phục ngay một số tồn tại thiếu sót để đảm bảo an toàn PCCC & CNCH tại cơ sở, hạn chế tới mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.



Thời gian tới, công an sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác kiểm tra các trang thiết bị PCCC và hệ thống lối thoát nạn

Ngoài Tổ công tác Công an TP.HCM, Công an các quận, huyện, TP. Thủ Đức cũng thường xuyên kiểm tra hệ thống PCCC tại các quán karaoke. Cụ thể, hôm qua Công an quận 12 đã ra quân kiểm tra hàng loạt cơ sở kinh doanh quán karaoke, vũ trường trên địa bàn.



Liên quan đến tình hình PCCC quán karaoke, tối hôm qua (6/9) tại Bình Dương đã xảy ra vụ cháy lớn quán karaoke An Phú khiến ít nhất 12 người tử vong. Đây là sự việc đau lòng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc PCCC tại quán karaoke.

Thời điểm khi xảy ra cháy karaoke ở Bình Dương có nhiều khách và nhân viên bên trong hô hoán, tìm cách tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên 12 người tử vong, ít nhất 2 người bị thương trong vụ cháy.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.