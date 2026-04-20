Suối Tiên hút khách dịp lễ với 1.000 vé miễn phí và 10.000 phần gạo lộc

Với thông điệp "Hành trình tự hào dân tộc - Vui chơi trọn vẹn", Suối Tiên mang đến không gian lễ hội rực rỡ cùng chuỗi hoạt động quy mô, nơi các giá trị văn hóa & lịch sử được tôn vinh, lồng ghép trong những trải nghiệm giải trí hiện đại.

Tặng 10.000 phần gạo lộc, 1.000 vé cổng miễn phí

Điểm nhấn trong tháng 4 tại Suối Tiên là loạt chương trình ưu đãi dành cho du khách khi tham gia lễ hội.

Cụ thể, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Suối Tiên triển khai chương trình tặng 10.000 phần gạo Lộc Vua Hùng đến những du khách đến sớm nhất trong ngày 10/3 âm lịch (tức ngày 26/4/2026). Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm ý nghĩa cầu chúc bình an, may mắn và no ấm.

Du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng check-in tại Khu du lịch Suối Tiên

Tiếp nối không khí lễ hội, trong ngày 30/4/2026, Suối Tiên tiếp tục dành tặng 1.000 vé cổng miễn phí cho những du khách mặc áo đỏ sao vàng đến sớm. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, niềm vui hòa bình trong ngày hội non sông thống nhất đất nước.

Chương trình nghệ thuật văn hóa lịch sử dàn dựng công phu đưa du khách đi qua nhiều tầng cảm xúc

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc từ ca múa nhạc truyền thống đến hiện đại hứa hẹn mang đến không khí lễ hội rộn ràng suốt ngày. Các tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, tái hiện những câu chuyện văn hóa lịch sử kết hợp cùng âm nhạc sôi động, vũ đạo trẻ trung, đưa du khách đi qua nhiều tầng cảm xúc. Đây không chỉ là điểm nhấn giải trí hấp dẫn mà còn góp phần làm phong phú trải nghiệm, giúp du khách tận hưởng kỳ nghỉ ngập tràn hứng khởi.

Vui hết cỡ cùng nhiều trò chơi mới hấp dẫn

Năm 2026 Suối Tiên chào đón quý du khách với diện mạo mới khi hoàn thành việc nâng cấp hệ sinh thái hơn 150 công trình trò chơi kết hợp giữa yếu tố truyền thống - hiện đại - công nghệ - cảm giác mạnh. Từ đó tạo nên một hành trình giải trí liền mạch đa tầng trải nghiệm, đáp ứng nhiều sở thích khác nhau cho du khách mọi lứa tuổi.

Biển Tiên Đồng Ngọc Nữ - Điểm đến giải nhiệt ngày nắng lý tưởng của mọi du khách

Nổi bật là các trò chơi mới đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ như đường đua Go Kart với những khúc cua tốc độ đầy kịch tính, xe tăng hành trình chiến xa nhập vai chiến binh chinh phục trận địa độc đáo, đường trượt tại Biển Tiên Đồng giúp giải nhiệt sảng khoái trong những ngày nắng nóng.

Bộ đôi tàu lượn Sky Bounder, Tàu lượn Sky Rush tiếp tục chinh phục tín đồ trò chơi cảm giác mạnh

Bộ đôi tàu lượn Sky Bounder - Người chinh phục bầu trời, tàu lượn siêu tốc Sky Rush tiếp tục là lựa chọn của giới trẻ thích cảm giác mạnh, với những pha tăng tốc và lượn vòng đầy phấn khích. Trong khi đó, khu tàu lượn mini là lựa chọn phù hợp cho gia đình có con nhỏ với thiết kế an toàn, vui nhộn.

Ẩm thực đa dạng, thưởng thức Lẩu Phụng Ô trái dừa Trường Thọ

Hành trình vui chơi kỳ nghỉ lễ tại Suối Tiên trở nên trọn vẹn hơn với hệ thống ẩm thực độc đáo, chuỗi nhà hàng đa dạng món ăn được bố trí thuận tiện khắp công viên. Từ các món ăn đậm chất Việt truyền thống đến ẩm thực Á - Âu hiện đại, du khách dễ dàng lựa chọn hương vị phù hợp để nạp năng lượng.

Lẩu Phụng Ô trái dừa Trường Thọ - Lựa chọn lý tưởng cho những phút giây sum họp bên gia đình

Mới đây, Suối Tiên cho ra mắt món lẩu Phụng Ô Trái Dừa Trường Thọ kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu và cách chế biến. Nước dùng được nấu từ dừa tươi mang vị thanh ngọt tự nhiên, hòa quyện cùng nấm và các loại rau xanh, tạo nên hương vị nhẹ nhàng nhưng vẫn đậm đà. Không chỉ ngon miệng, món ăn còn mang ý nghĩa tốt lành, phù hợp với không khí sum họp và những dịp đặc biệt.

Suối Tiên Farm - Mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao tại Suối Tiên Farm cùng các hoạt động tham quan, trải nghiệm ngoài trời cũng góp phần mang lại cảm giác thư giãn, cân bằng giữa vui chơi và nghỉ dưỡng.

Với sự kết hợp giữa ưu đãi hấp dẫn, hoạt động lễ hội đặc sắc và hệ sinh thái giải trí đa dạng, Suối Tiên trở thành lựa chọn phù hợp cho du khách cho kỳ nghỉ lễ trọn vẹn niềm vui, đáng nhớ bên gia đình, bạn bè.

