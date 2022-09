Sunye trải lòng về lý do rời Wonder Girls: "Tôi từng không thấy hạnh phúc khi đứng trên sân khấu"

Tại chương trình Oh Eun Young’s Golden Clinic, cựu thành viên Wonder Girls - Sunye đã chia sẻ về sự việc rời nhóm vào năm 2013. Sau khi rút khỏi đội hình trong mơ nhà JYP, Sunye đã kết hôn, sinh con và bắt đầu cuộc sống mới với tư cách nhà truyền giáo ở Haiti, sau chuyển tới Canada. Nữ thần tượng chia sẻ đã gặp phải áp lực vô hình khi được công chúng kỳ vọng là thành viên nòng cốt của một nhóm nhạc nổi tiếng.

Sunye chia sẻ: "Thời điểm đó, tôi có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Tôi nhận ra mình có sức ảnh hưởng tới các bạn trẻ và càng ngày bản thân tôi nhận thức điều đó rất rõ rệt. Khi cả nhóm phát hành một bài hát hoặc thực hiện một cuộc phỏng vấn, tôi bắt đầu trở nên thận trọng một cách đáng kinh ngạc".

Tiết lộ về lý do rời nhóm rời nhóm thực sự, Sunye cho biết: "Khán giả phản ứng không hề tích cực khi công ty thông báo tôi sẽ rời Wonder Girls. Tại thời điểm ấy, chúng tôi đang trên đà thành công, nhưng cũng là lúc bố và ông của tôi qua đời. Vào khoảnh khắc gia đình liên tiếp chịu tang, tôi bắt đầu suy ngẫm lại về mục tiêu của cuộc đời mình. Tôi nghĩ, ngay cả khi con đường mình đi đang trải đầy hoa hồng, cuối cùng ai cũng sẽ trở thành một nắm tro tàn mà thôi".

"Tôi tự hỏi: "Đây có phải là tất cả những gì bản thân mong muốn? Trong tôi luôn có một sự trống rỗng không thể giải thích được. Khoảng trống đó có lẽ sẽ không thể được lấp đầy chỉ vì tôi trở nên nổi tiếng hơn, giàu có hơn. Vì tôi cứ cố giữ nỗi bận tâm này, nên việc lên sân khấu không khiến tôi hạnh phúc như trước đây nữa. Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần nghỉ ngơi".

Sunye cho biết đã có sự hiểu lầm về lý do nữ nghệ sĩ rời nhóm. Nhiều khán giả cho rằng, cô rũ bỏ Wonder Girls vì mang thai và kết hôn, làm chậm hành trình quảng bá của cả nhóm. Nhưng sự thật, tại thời điểm đó, Wonder Girls đang luyện tập để trở thành ban nhạc trong khoảng 2-3 năm, dẫn tới việc gián đoạn. Sunye lựa chọn rời nhớm để các thành viên không còn chịu đựng những tổn thương hay khó khăn vì mình.

Mặc dù Wonder Girls đã tan rã nhưng Tiến sĩ Oh Eun Young đã hỏi Sunye rằng liệu cô của hiện tại có còn quyết định rời nhóm vào năm ấy. Sunye thẳng thắn trả lời: "Sunye bây giờ sẽ không buông bỏ Wonder Girls, nhưng vẫn sẽ kết hôn".

Đầu năm nay, Sunye ký hợp đồng với Blockberry Creative, tham gia một số show tạp kỹ và phát hành album solo đầu tay GENUINE hồi tháng 7 vừa qua.

Ảnh: Oh Eun Young’s Golden Clinic

