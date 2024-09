Sức tàn phá của Yagi - cơn bão mùa Thu mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc trong 75 năm qua

Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, Yagi đã duy trì ở cấp độ siêu bão trong suốt 64 giờ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều khu vực ở Trung Quốc.

Sóng và gió lớn ở Hải Khẩu, Hải Nam ngày 6/9. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tân Hoa Xã dẫn lời các chuyên gia giải thích, có nhiều yếu tố trùng hợp hiếm thấy khiến cường độ của bão Yagi mạnh lên, phá kỷ lục để trở thành cơn bão mùa Thu mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong 75 năm qua, như gió mùa hoạt động mạnh ở Biển Đông, lượng lớn hơi nước từ các xoáy nhiệt đới và luồng không khí xuyên xích đạo tăng cường, hay việc gặp không khí lạnh yếu di chuyển về phía Nam khi bão đi vào Biển Đông.

Trong cuộc họp báo tối ngày 8/9, cơ quan khí tượng Hải Nam cho biết, với vòng gió mạnh trên cấp 12 ảnh hưởng đến đất liền Hải Nam trong suốt 9 giờ, sức tàn phá của bão Yagi đã vượt xa siêu bão Rammasun năm 2014. Do ảnh hưởng của bão, riêng ngành nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản của Hải Nam đã thiệt hại khoảng 11,948 tỷ Nhân dân tệ (gần 1,7 tỷ USD).

Thống kê trước đó của tỉnh này cũng cho biết, bão Yagi đã khiến 4 người ở Hải Nam thiệt mạng, 95 người bị thương. Hai thành phố Hải Khẩu và Văn Xương, nơi cơn bão trực tiếp đổ bộ, thiệt hại nặng nề nhất, dự kiến lên đến 60 tỷ nhân dân tệ (gần 8,5 tỷ USD). Quảng Đông không ghi nhận ca thương vong nào do bão tính đến nay, nhưng cũng phải sơ tán gần 730.000 người.

Các chuyên gia và Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo, mặc dù bão Yagi đã suy yếu và được ngừng đánh số vào chiều 8/9, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, miền Nam Quảng Tây và Vân Nam vẫn có mưa to đến rất to, khiến các khu vực bị ảnh hưởng có nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất và ngập úng đô thị.