Sức mạnh của bà Melania Trump

Kể từ Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ lần thứ 47 vào ngày 20/1, toàn bộ thế giới phải công nhận có sự khác biệt lớn giữa bà Melania Trump hiện tại và 8 năm trước. Bà cho thấy rõ sự tự tin, độc lập và gây ấn tượng mạnh mẽ, cho thấy rõ bản thân là người biết mình muốn gì và làm thế nào để đạt được điều đó.

Ở nhiệm kỳ Đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên, bà lựa chọn lối sống kín tiếng, dành thời gian để làm vợ ông Trump và mẹ của Barron. Nhưng giờ đây, khi thanh niên Gen Z vào đại học, bà có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các dự án mà bản thân yêu thích và sẵn sàng đón nhận trách nhiệm đi kèm với việc trở thành một trong những phụ nữ được biết đến nhiều nhất hành tinh.

Bà Melania Trump ghi dấu ấn rõ nét hơn trong lần thứ 2 trở lại Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images.

Những nhân viên thân cận cho rằng trong lần tái xuất Nhà Trắng lần thứ hai, bà Melania sẵn sàng chinh phục thế giới.

“Bà ấy luôn hành động, nhưng giờ đây bà ấy tự do hơn để đưa ra tuyên bố. Bà ấy là một người khác so với tám năm trước và luôn trung thực với chính mình. Lần này, cảm giác như một nguồn năng lượng khác với những người mới vây quanh tổng thống”, Regine Mahaux, nhiếp ảnh gia riêng của bà Melania, cho biết trên tạp chí Hello! .

Mahaux cho rằng điều đáng học hỏi ở bà Melania là tạo dựng được hình ảnh người phụ nữ quyết đoán, ấm áp và hài lòng với vị trí của mình trong hôn nhân và gia đình. Bà luôn ưu tiên ông Trump và con trai, đồng thời khéo léo điều hướng vai trò đệ nhất phu nhân.

“Bà ấy luôn ở đúng vị trí. Bà ấy luôn ở phía sau chồng mình. Ông ấy ở trong ánh sáng, còn bà ấy không cần ánh sáng đó. Bà ấy giỏi trở thành người số 2. Chồng bà ấy luôn ở vị trí đầu tiên và tôi đánh giá cao điều đó. Bà ấy có những giá trị gia đình mạnh mẽ, là người vợ tốt và đảm bảo được các thành viên khác hạnh phúc”, nữ nghệ sĩ gốc Bỉ nhận xét.

Trong khi đó, stylist kiêm nhà thiết kế Hervé Pierre, người tạo ra chiếc váy báo thù cho bà Melania, tiết lộ bất chấp vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách, bà Melania luôn thân thiện với nhân viên, bạn bè và những người thân yêu.

“Khi tôi mới bắt đầu làm việc cho bà Trump, tôi chuẩn bị quần áo để thử đồ và thấy bà ấy xếp giày vào vali. Tôi ngay lập tức nói bà ấy không thể làm điều đó, đó là nhiệm vụ của tôi. Bà ấy trả lời: ‘Tôi luôn tự đóng gói để biết chắc những gì có trong hành lý của mình’. Bà ấy cũng tự pha cà phê cho người khác. Vậy nên, nếu bạn có hình dung về một phụ nữ được bao quanh bởi người hầu, kẻ hạ, bạn sai rồi”, Pierre kể.

Theo Hello! , cựu người mẫu đại diện cho hình mẫu làm việc chăm chỉ. Bà dậy vào 6h sáng, sẵn sàng làm việc vào 6h30 và thường kéo dài đến nửa đêm hoặc 1h sáng hôm sau.

Bà cũng có tính cách chu đáo và thông minh. Đây là đức tính cần thiết để làm việc cùng người khác.

“Bà Trump luôn thể hiện sự tự hào về niềm tin của mình và sự tự tin không lay chuyển khi nói về những chủ đề mà bà hiểu biết sâu sắc hoặc nghiên cứu kỹ lưỡng. Là một cá nhân ham học hỏi và chu đáo, bà ấy coi trọng việc lắng nghe và học hỏi từ người khác khi một chủ đề hoặc lịch sử nào đó xa lạ với bà ấy. Bà ấy hiểu được sức mạnh của việc lắng nghe - đặc điểm thường bị bỏ qua nhưng lại rất quan trọng của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Một số người đánh giá thấp sự tự tin của bà ấy, nhưng sự tự tin đó luôn hiện hữu, bắt nguồn từ ý thức về bản thân và mục đích sống của bà ấy”, nhà thiết kế nội thất cho Melania, Tham Kannalikham, bình luận.

Những người thân cận cho rằng biết hài lòng với vị trí của mình và biết sử dụng sức mạnh mềm là bí quyết giúp bà Melania đạt đến đỉnh cao danh vọng. Ảnh: Getty Images.

Regine Mahaux cho rằng cuộc hôn nhân giữa bà Melania và ông Trump có thể kéo dài đến cột mốc 20 năm, và đang bền chặt hơn bao giờ hết, mấu chốt nằm ở người phụ nữ.

Theo nhiếp ảnh gia, bà Melania là người phụ nữ mạnh mẽ, đồng thời biết lấy nhu thắng cương.

“Bà ấy thực sự giỏi cân bằng với chồng mình. Đôi khi tôi tự hỏi làm sao bà ấy đủ can đảm để tiếp tục. Họ trải qua quá nhiều. Bà ấy thực sự tận tâm. Bà ấy yêu ông ấy và ông ấy cũng yêu bà ấy”, Mahaux nhấn mạnh.