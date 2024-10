Sự xuất hiện của “chiếc playlist” giúp nhà đầu tư tự tin tham gia quỹ mở

Tuy nhiên, đầu tư như thế nào để sinh lời hiệu quả và tối thiểu hoá rủi ro là điều mà bất cứ ai cũng cần biết trước khi gia nhập thị trường tài chính.

Mục tiêu của việc đầu tư là gì?

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ gia tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới, theo Knight Frank dự báo. McKinsey cũng ước tính sẽ có khoảng 37 triệu người tiêu dùng Việt gia nhập tầng lớp trung lưu vào năm 2030.

Kinh tế - xã hội phát triển ổn định, mức thu nhập bình quân đầu người gia tăng tích cực đã và đang thúc đẩy xu hướng đầu tư tài chính cá nhân. Cùng với đó, các kênh đầu tư liên tục được ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều người với đa dạng độ tuổi, mức thu nhập và kỳ vọng về sự gia tăng tài chính.

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Khối đầu tư Dragon Capital giới thiệu cơ bản về quỹ mở

Tuy nhiên, trước lượng thông tin phong phú xuất hiện trên thị trường cũng như đến từ hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, nhiều nhà đầu tư cá nhân gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phương thức đầu tư đáng tin cậy và hiệu quả. Thêm vào đó, số liệu từ Standard & Poor’s Ratings Services (S&P Global Finlit Survey) cho thấy tỷ lệ người Việt Nam hiểu biết về tài chính chỉ đạt 24%, xếp hạng 118/144 quốc gia được khảo sát. Thực tế cho thấy, không ít người nhiều lần thua lỗ do hiểu biết sai lệch về thị trường, thiếu kinh nghiệm về quản lý dòng tiền và quản trị rủi ro trong đầu tư.

Đồng quan điểm với nhiều chuyên gia đầu tư hàng đầu thị trường, bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc quản lý tài sản khối trong nước – Dragon Capital cho rằng việc nâng cao kiến thức tài chính cho người dân là rất quan trọng. Các nhà đầu tư mới cần trang bị kiến thức trước khi tham gia thị trường và nên lựa chọn những nguồn thông tin chính thống, uy tín để tham khảo.

Trong bối cảnh thị trường tài chính thay đổi liên tục, việc tìm kiếm các kênh đầu tư an toàn và mang lại lợi nhuận ổn định trở nên vô cùng quan trọng. Trong đó, chứng chỉ quỹ hiện đang là xu hướng đầu tư được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây.

Thông qua quỹ, nhà đầu tư sẽ cùng lúc đạt được hai mục tiêu quan trọng nhất, bao gồm: Duy trì hiệu suất vượt trội và quản trị rủi ro với mức biến động thấp. Hiện nay, kết quả kinh doanh của các quỹ mở cổ phiếu tại Việt Nam luôn khả quan khi tham chiếu với chỉ số đại diện thị trường chứng khoán VN-Index. Sáu tháng đầu năm 2024, hầu hết quỹ mở đều ghi nhận tăng trưởng hai con số theo thống kê từ Fmarket, thậm chí gấp 2-3 lần so với VN-Index. Do đó, chứng chỉ quỹ được đánh giá là kênh đầu tư hiệu quả. Bên cạnh đó, cùng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường, quỹ mở sẽ tối thiểu hoá rủi ro tài chính, giúp nhà đầu tư an tâm khi đồng hành.

Nâng cao năng lực đầu tư với Quỹ mở 101

Với mong muốn cùng người Việt hoàn thiện kỹ năng đầu tư tài chính cá nhân, từ tháng 8/2024, Dragon Capital đã ra mắt chuỗi podcast Quỹ mở 101, mang đến những khái niệm từ cơ bản đến nâng cao về sinh lời thông qua quỹ. Được ví như một "chiếc playlist đầu tư", chuỗi Podcast được thực hiện bởi các chuyên gia của Dragon Capital - công ty quản lý quỹ lâu đời và lớn hàng đầu tại Việt Nam, đã được đón nhận ngay từ thời điểm mới phát hành.

Thông qua cách thể hiện gần gũi, dễ hiểu, nền tảng kiến thức và kinh nghiệm đầu tư đã được truyền tải hiệu quả đến cộng đồng mới tham gia thị trường. "Hoạt động này cũng là một phần sáng kiến Dragon Edu mà chúng tôi đang triển khai nhằm nâng cao năng lực cho nhà đầu tư Việt Nam", bà Mỹ Hạnh cho biết thêm.

Chuỗi podcast Quỹ mở 101 hiện được phát hành trên các nền tảng phổ biến như Youtube, Spotify, Apple Music, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận mọi lúc mọi nơi. Chỉ tính riêng số phát sóng đầu tiên trên kênh Youtube với nội dung "Chứng chỉ quỹ - Cánh cửa mở ra thế giới đầu tư", Quỹ mở 101 đã thu hút được gần 6.000 lượt view cùng hàng trăm lượt yêu thích và bình luận. Sau 10 số phát sóng trong vòng 1 tháng, kênh Youtube của Dragon Capital đã đạt gần 10.000 lượt theo dõi thông tin.

Triển vọng thị trường và cơ hội cho các nhà đầu tư cá nhân

Theo Dragon Capital, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn mang tính bước ngoặt. Với những đánh giá tích cực trong kỳ xếp hạng tháng 9/2024 sẽ được công bố vào ngày 8/10/24 sắp tới, FTSE Russell dự kiến nâng hạng Việt Nam thành thị trường mới nổi thứ cấp trong kỳ đánh giá tháng 9/2025.

Cùng với đó, việc tỷ giá hạ nhiệt, lãi suất giảm xuống thấp giúp thúc đẩy đầu tư công, bốn luật (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng) được triển khai… được xem là những cú hích nổi bật giúp thị trường chứng khoán bứt phá trong thời gian tới. Các yếu tố này sẽ gia tăng cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư trong nước khi tham gia thị trường chứng khoán.

"Chúng tôi luôn tin rằng thị trường chỉ có thể phát triển bền vững nếu có sự tham gia tích cực của chính những nguồn lực trong nước. Do đó, việc nâng cao kiến thức tài chính, củng cố nội lực cho nhà đầu tư Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tài chính về cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Điều này cũng là một phần quan trọng trong sứ mệnh đầu tư vào đất nước và con người Việt Nam kể từ năm 1994 đến nay của Dragon Capital", bà Mỹ Hạnh khẳng định.