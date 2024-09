Tối 4/9, rapper NEGAV sau thời gian úp mở đã cho ra mắt MV Mình Anh Thôi, ca khúc đánh dấu nhiều sự thay đổi và trưởng thành của nam rapper về tư duy âm nhạc. Mình Anh Thôi là một sáng tác của NEGAV được thực hiện trong khoảng thời gian ghi hình 1 show Anh Trai.

Ca khúc nói về tình yêu vô điều kiện của chàng trai dành cho cô gái, đặc biệt thể hiện qua những câu rap "Dollars em cứ tiêu thoải mái", "Một bầy mới lớn cứ cưa em bằng vài lời thơ ca à",... là những lyrics mà NEGAV đã viết trong ghi chú điện thoại từ những năm 2019, đến bây giờ mới tự tin để viết và rap vào bài. NEGAV chia sẻ: "Tất cả những ca khúc của mình đều dựa trên câu chuyện có thật, và chỉ khi thật sự trải qua mình mới tự tin thể hiện điều đó trong âm nhạc, mình có nhiều câu rap được viết vào ghi chú ở điện thoại, đến bây giờ mình mới tự tin để dùng nó. Có thể nói Mình Anh Thôi là ca khúc đầu tiên đánh dấu sự thay đổi trong tư duy, âm nhạc của NEGAV".

NEGAV - Mình Anh Thôi

Trong sản phẩm âm nhạc mới, NEGAV hoá thân thành ông trùm, đứng đầu một tổ chức bí ẩn và vô tình trao tất cả tình yêu, sự say mê cho một cô gái. Cả hai có cuộc tình vội vã đầy lãng mạn, NEGAV yêu chiều người tình đến nỗi luôn trao cho cô những món trang sức lấp lánh anh mang về sau mỗi phi vụ. Thậm chí NEGAV đã lên kế hoạch cùng nhau bỏ trốn với toàn bộ tài sản của nhóm. Tuy nhiên, đáp lại tình cảm nồng nhiệt và chân thành đó của ông trùm là sự phản bội đầy đau đớn.

Trong MV, khán giả sẽ thấy một NEGAV trưởng thành hơn, không chỉ trong cách ăn mặc mà còn trong cách anh tương tác và thể hiện cảm xúc. Không còn hơi hướng streetwear, phá cách, nay phong cách của nam rapper trong MV Mình Anh Thôi trở nên “điềm tĩnh” hơn với các item như: áo sơ mi, polo, quần tây, giày loafer và trang sức đơn giản.

MV đánh dấu sự thay đổi phong cách của NEGAV.

Phong cách thời trang ấn tượng “đậm mùi tiền” cũng phản ánh đúng độ giàu có của “thiếu gia” nhà GERDNANG - thành viên giàu nhất tổ đội, vượt mặt cả HIEUTHUHAI. NEGAV hiện đang sở hữu BST đồng hồ trị giá trên dưới 50 tỉ đồng, outfit tại sự kiện lẫn mặc những dịp thông thường đều “sặc mùi tiền”. Phong cách “đắp hàng hiệu” lên người của NEGAV cũng gây chú ý khi cách anh phối đồ cũng rất cá tính, tạo thiện cảm cho người xem.

MV sau 1 ngày đăng tải đã vươn lên top 7 trending với khoảng 1 triệu view, gần 100 nghìn lượt thích và hơn 24 nghìn bình luận. Đến 00h00 khuya 6/9, MV mang về hơn 1,2 triệu view và vươn lên top 5 trending.

NEGAV tiếp tục chứng tỏ danh hiệu "thiếu gia" của tổ đội GERDNANG.

Đáng chú ý ở phía dưới phần bình luận, rất nhiều các bình luận “spam” xuất hiện đầy rẫy khiến netizen đọc lướt qua cũng cảm thấy hoang mang. Đó là loạt những bình luận “copy - paste” về… tiểu sử của NEGAV, có cái bằng tiếng Việt, có cái bằng cả tiếng Nhật và tiếng Thái. Đó cũng là loạt bình luận có nội dung hài hước xoay quanh NEGAV với số lượng rất nhiều, tạo cảm giác được xuất phát từ chung 1 lò mà ra. Thậm chí, số lượng bình luận spam này nhiều đến mức, không ít fan của NEGAV cũng phải kêu gọi các đồng đội hãy ngưng spam lại nếu không muốn bị YouTube “sờ gáy”.

NEGAV vốn là một rapper với tính cách cực kì “lầy lội” trên sân khấu, ở các show thực tế lẫn cách tương tác với người hâm mộ. Nhìn vào cách “spam” của fan NEGAV cũng không khó để thấy cực kỳ bài bản, các nội dung cũng không trùng quá nhiều, thậm chí có phần sáng tạo và lầy lội y như tính cách của NEGAV. Nhìn vào vô số lượt comment “spam” nói trên, người ngoài nhìn vào cũng “lắc đầu” khi từ thần tượng đến fan đều đồng loạt “lầy lội” đến thế này!

NEGAV lầy lội và fan cũng "lầy lội" tới bến với thần tượng!

Nhưng, với những lượt “spam” có chất lượng, được tổ chức bài bản từ cộng đồng fan, MV Mình Anh Thôi đã nhận về trực tiếp tác động tích cực từ đó về lượt view và trending. Dự đoán, ca khúc sẽ không khó để giúp NEGAV vươn lên vị trí top 1 trending!

NEGAV thu hút lượng lớn sự quan tâm của khán giả kể từ khi tham gia chương trình Hành Trình Rực Rỡ, 2 Ngày 1 Đêm và gần đây là 1 show quy tụ 30 Anh Trai. Ngoài vai trò rapper, anh được yêu mến vì độ giải trí “mặn mòi" trên mạng xã hội nhưng luôn chỉn chu và nghiêm túc trong các sản phẩm âm nhạc. Đặc biệt, các ca khúc trong chương trình luôn tạo được tiếng vang và ở thứ hạng cao trong top thịnh hành YouTube: Catch Me If You Can, Kim Phút Kim Giờ, Chàng Khờ Thủy Cung…

NEGAV có tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Anh học và viết rap từ khi học cấp 2. Năm 2018, anh gia nhập tổ đội Tổ Quạ, đây là nơi tập hợp nhiều rapper tên tuổi như Blacka, Datmaniac, Cam, Pjpo, Táo… Năm 2022, NEGAV gia nhập tổ đội GERDNANG, mở ra một chương mới trong hành trình sự nghiệp.