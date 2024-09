Sự thật phía sau bức ảnh em bé vùng cao khóc nức nở khi "mẹ bị lũ cuốn" khiến hàng chục nghìn người nhói lòng

Ngày hôm nay, nhiều người dùng mạng và các trang Fanpage liên tục chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh 1 cậu bé khoảng chừng 5 tuổi ở miền núi, liên tục khóc nấc với đôi mắt ngơ ngác, dáo dác nhìn ngược xuôi.

Đi kèm đoạn clip là những dòng chia sẻ: "Khóc sưng cả mắt khi nhìn thấy video này của con. Nước cuốn trôi mẹ rồi, con cứ chạy đi tìm mẹ thôi. Thương lắm con ơi"... Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút hang chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người không cầm được nước mắt xót xa cho cậu bé.

Đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội và nhanh chóng thu về hàng trăm nghìn lượt xem. Ảnh chụp màn hình

Vậy nhưng, tối ngày 11/9, cô giáo Xoan Mai (cô giáo trường Mã Pì Lèng, thuộc trường PTDTBT TH&THCS Pải Lủng - Mèo Vạc) đã lên tiếng về cậu bé cũng như nội dung trong đoạn clip. Cô Xoan chia sẻ:

"Kính gửi cộng đồng mạng!

Tên tôi là Mai Thị Xoan, giáo viên lớp 1 điểm trường Mã Pì Lèng, thuộc trường PTDTBT TH&THCS Pải Lủng - Mèo Vạc!

Đây là bài viết lâu rồi và bây giờ mới được đăng lại vào đúng thời điểm bão lũ này!

Tôi xin đính chính và khẳng định em nhỏ này không phải khóc vì mẹ bị lũ cuốn, bởi thời điểm ghi hình này em nhỏ là học sinh mẫu giáo 5 tuổi, còn hiện tại em nhỏ là học sinh lớp 1 điểm trường Mã Pì Lèng, Thuộc trường PTDTBT TH&THCS Pải Lủng, Mèo Vạc, Hà Giang do tôi trực tiếp chủ nhiệm.

Tên bé là Giàng Mí L., mẹ là Giàng Thị S., bố là Giàng Mí C. thuộc thôn Mã Pì Lèng. Hiện tại gia đình bé vẫn đầy đủ cả bố mẹ, bé khóc là do theo mẹ xuống nương thôi và có thể người quay lại khoảnh khắc này của bé không hiểu được ngôn ngữ tiếng địa phương nên không rõ được bé nói gì!

Cả nước đang oằn mình vì bão lũ, các cá nhân đừng tranh thủ chiêu trò để câu view câu Like ạ.Cầu mong may mắn và bình an đến với tất cả mọi người!

Thân ái!"

Chỉ đến khi những dòng chia sẻ của cô Xoan được đăng tải, nhiều người mới ngỡ ngàng và bức xúc trước màn câu like trắng trợn của một số Facebooker. "Thế mà đầy người đăng cả video cháu khóc để kêu gọi hỗ trợ vùng lũ", "Câu like trắng trợn thật, mong cơ quan chức năng xử lý mạnh tay hành vi này"... nhiều người bức xúc để lại bình luận.