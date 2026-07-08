Sự thật ít người biết về ví trả sau của MoMo, SPayLater, ZaloPay: Ngân hàng nào đứng sau?

Đừng nhầm Ví Trả Sau với ví điện tử!

Nếu thường xuyên sử dụng ví điện tử, chắc hẳn chúng ta không còn lạ gì các hình thức ví trả sau như Ví Trả Sau MoMo, Ví Trả Sau SPayLater hay Tài khoản Trả sau ZaloPay.

Tuy nhiên, không ít người vẫn lầm tưởng rằng các Ví Trả Sau này là sản phẩm của Ví điện tử như MoMo, ShopeePay hay ZaloPay. Trên thực tế, các nền tảng ví điện tử chỉ đóng vai trò trung gian, còn hạn mức tín dụng của Ví Trả Sau lại được cung cấp bởi các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Vậy đâu là những “ông lớn” đứng sau các sản phẩm Ví Trả Sau?

1. Ví Trả Sau MoMo: Được cung cấp bởi TPBank, MBV và VCBNeo

MoMo hiện là một trong những nền tảng ví điện tử có hệ sinh thái mua trước - trả sau (Ví Trả Sau) đa dạng nhất. Hiện nay, sản phẩm Ví Trả Sau trên MoMo được phát triển và cung cấp bởi 3 ngân hàng gồm: TPBank (Ngân hàng TMCP Tiên Phong), MBV (Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại) và VCBNeo (Ngân hàng TM TNHH MTV Ngoại Thương Công Nghệ Số).

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Người dùng đủ điều kiện có thể được cấp hạn mức lên tới 20 triệu đồng để thanh toán tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận thanh toán trong hệ sinh thái. Dịch vụ áp dụng lãi suất 0% nếu thanh toán đúng hạn, đồng thời cho phép chuyển đổi dư nợ thành trả góp nhiều kỳ nếu có nhu cầu.

2. SPayLater: Được cung cấp bởi TPBank, VPBank

Hiện nay, các dịch vụ liên quan đến mua trước - trả sau SPayLater được cung cấp bởi TPBank (Ngân hàng TMCP Tiên Phong) và VPBank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng).

Khi thực hiện kích hoạt dịch vụ mua trước - trả sau SPayLater, hồ sơ đăng ký của bạn sẽ được tự động gửi đến Ngân hàng đối tác phù hợp trong 2 ngân hàng trên. Bạn có thể kiểm tra ngân hàng đối tác đang cung cấp dịch vụ cho tài khoản SpayLater của bạn tại trang xác thực OTP trong quá trình thao tác kích hoạt.

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Tùy từng thời điểm và từng nhóm khách hàng, ngân hàng cấp hạn mức có thể khác nhau. Sau khi hồ sơ được phê duyệt, người dùng được cấp một hạn mức tín dụng để mua sắm trên Shopee và có thể lựa chọn nhiều kỳ thanh toán như 1, 2, 3, 6 hoặc 12 tháng.

Đây cũng là lý do điều khoản, hạn mức, biểu phí hay quy trình xử lý nợ quá hạn của SPayLater đều phụ thuộc vào đơn vị cấp tín dụng, thay vì do Shopee tự quyết định. Người dùng cần đọc kỹ hợp đồng điện tử trước khi kích hoạt để biết chính xác ngân hàng đối tác đang cấp hạn mức cho mình.

3. Tài khoản Trả sau ZaloPay: Được cung cấp bởi Ngân hàng CIMB và LOTTE Finance Vietnam

Hiện nay, Tài khoản Trả sau trên ZaloPay được cung cấp bởi 2 đối tác tài chính là Ngân hàng CIMB Việt Nam (thuộc Tập đoàn CIMB) và LOTTE Finance Vietnam (thuộc Tập đoàn LOTTE). Sản phẩm mang đến giải pháp chi tiêu linh hoạt với hạn mức lên đến 8 triệu đồng (tùy theo từng đơn vị cung cấp dịch vụ). Với lãi suất 0% và thời gian miễn lãi lên đến 37 ngày, khách hàng có thể thoải mái chi tiêu, chủ động tài chính mà không lo áp lực thanh toán ngay.

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Ví Trả Sau: Hiểu đúng để sử dụng an toàn

Điểm chung của các sản phẩm Ví Trả sau hay dịch vụ mua trước - trả sau hiện nay là ví điện tử không trực tiếp cho vay. Vai trò chính của các nền tảng này là kết nối người dùng với các tổ chức tín dụng được cấp phép, đồng thời cung cấp giao diện để đăng ký, quản lý hạn mức và thanh toán dư nợ.

Điều này cũng có nghĩa mọi khoản vay đều được ghi nhận theo quy định của đơn vị cấp tín dụng. Nếu thanh toán đúng hạn, bạn có thể xây dựng lịch sử tín dụng tốt. Ngược lại, việc chậm thanh toán có thể phát sinh phí, ảnh hưởng đến điểm tín dụng và khả năng tiếp cận các khoản vay khác trong tương lai.

Vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng dịch vụ mua trước - trả sau khi đã có kế hoạch hoàn trả rõ ràng. Dù thủ tục đăng ký ngày càng đơn giản, đây vẫn là một hình thức cấp tín dụng, đồng nghĩa với việc người sử dụng cần cân nhắc khả năng chi trả trước khi quyết định chi tiêu.