Sự thành công của HAY FEST 2023 tại Hà Nội là tín hiệu cho thấy sự vươn mình của thị trường âm nhạc

Hơn 12 tiếng đồng hồ từ sáng tới tối đắm mình vào "bữa tiệc âm nhạc" đúng nghĩa của tuổi thanh xuân



Sau khi tổ chức mùa 1 thành công, HAY Glamping Music Festival (HAY FEST 2023) mùa 2 do The BROs Entertainment và Hoàng An Nhiên Group đồng tổ chức đã diễn ra với mùa 2 trong 2 ngày 29-30/9 vừa qua. Trở lại với mùa 2 cùng thông điệp "Nơi thanh xuân hội tụ", HAY FEST 2023 tiếp tục chiêu đãi gần 10.000 khán giả một "bữa tiệc âm nhạc" thịnh soạn với gần 120 màn trình diễn nhiều màu sắc cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau trong xuyên suốt hơn 12 giờ đồng hồ.

Tiếp nối mùa 1 từng gây "chấn động" thị trường nhạc Việt khi quy tụ tới 4 boyband US-UK đình đám, HAY FEST năm nay cũng không hề ngoại lệ khi có sự xuất hiện của Ronan Keating - cựu nhóm nhạc band nhạc huyền thoại Boyzone và Epik High - nhóm nhạc Hip-hop huyền thoại của Kpop.

Bên cạnh đó còn là sự xuất hiện của 2 đại diện rap Việt hot nhất hiện nay cùng sự góp mặt của gần 20 nghệ sĩ đình đám. Trong đó, Vinh Khuất mang đến sự kết hợp giữa quốc tế và Việt Nam khi mang đến band nhạc gồm cả người Đức - người Việt và hòa quyện giữa nhạc cụ dân tộc đàn tranh cùng nhạc điện tử. Và không thể không nhắc sự hậu thuẫn vô cùng lớn đến từ Band nhạc Màu Nước, dàn dây, dàn kèn cùng dàn bè hơn 20 người đã cùng tâm huyết tạo nên bữa tiệc tại HAY FEST.

Với chương đầu tiên "Happy Afternoon", khán giả được tận hưởng trọn vẹn những ca khúc đình đám nhất đến từ những cái tên Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, MINH, Bùi Trường Linh, Minh Đinh, Mademoiselle & Floyd Thursby, Osad, GiGi Hương Giang, Microwave. Tại đây, các nghệ sĩ giới thiệu các ca khúc mới chưa phát hành hoặc mang đến sân khấu để lần đầu trình diễn cho các khán giả của HAY. Đây chính là một trong những điểm khác biệt mà HAY FEST cùng Giám đốc âm nhạc Long Nguyễn muốn dành cho khán giả.

Tại chương 2 - "Amazing Sunset", khán giả lại được thả mình không gian "sunset" tuyệt đẹp tại Công viên Yên Sở. Tại set nhạc của GiGi Hương Giang, Hoàng Dũng, Trung Quân cùng các nghệ sĩ trẻ thuộc giới Indie như Minh Đinh, buitruonglinh, Mademoiselle & Floyd Thursby, MCK thì vai trò của GIám đốc âm nhạc Long Nguyễn là rất lớn. Anh đã phối riêng bản rock metal cho phần nhạc Rap của MCK. Band nhạc Màu Nước chơi live cho 7 set trong đó InQ và Mr Choi chịu trách nhiệm cho 4 set nhạc. Sự phối hợp giữa liveband và nhạc điện tử tạo ra một không khí lễ hội bùng nổ trong âm nhạc.

Bữa tiệc visual - được thực hiện bởi 7 team visual trẻ đình đám ở Việt Nam, thậm chí đã thuyết phục nghệ sĩ quốc tế sử dụng toàn bộ visual của artist Việt.

Chương 3 của chương trình mang tên Young Night - Đêm của tuổi trẻ dành riêng cho không gian của Hip-hop với những bản nhạc được phối mới vô cùng hiện đại. Đó là "queen of rap Việt" Suboi mang đến một set diễn với phiên bản hoàn toàn khác với những gì cô từng biểu diễn trước đó. JustaTee - headliner của HAY FEST 2023 đã cực kỳ tâm huyết khi phối mới toàn bộ các ca khúc và cũng là giám đốc âm nhạc cho set diễn để tái hiện lại 10 năm ca hát của anh.

Đặc biệt sự xuất hiện được mong chờ nhất - nhóm nhạc Epik High đã làm thỏa mãn những con tin yêu nhạc Kpop và chờ đón các "anh chú" Hip-hop Hàn Quốc từ lâu. Đến với Việt Nam lần này, không chỉ mang đến những ca khúc hit quen thuộc, Epik High còn sẵn sàng trình diễn loạt ca khúc nằm trong world tour All Time High khiến khán giả thừa nhận xem Epik High tại HAY FEST như đang xem một concert riêng. Nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Việt, Epik High đã nhiều lần bày tỏ sự cảm thán và không quên hứa hẹn sẽ quay trở lại Việt Nam để mang tới tour diễn vòng quanh thế giới.

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ có tại HAY FEST 2023

Có thể nói HAY FEST là một trong số ít những lễ hội âm nhạc tổ chức tại Việt Nam có nhiều hoạt động bên lề ngoài âm nhạc dành cho khán giả. Đây được xem là cách tổ chức lễ hội âm nhạc khá tiệm cận với các lễ hội âm nhạc quốc tế như Coachella hay Tomorrowland,...

Tại HAY FEST 2023, không chỉ âm nhạc, khán giả còn có nhiều trải nghiệm đáng nhớ khác với khu cắm trại Glamping cực "chill" tại Công viên Yên Sở - dự án thuộc chủ đầu tư GAMUDA LAND, booth chụp ảnh cực ngầu vừa thoải mái "thả dáng" vừa được quay vòng trúng quà cùng các thương hiệu Dynamite, Maybelline và Diana Than Hoạt Tính. Nhà tài trợ vận chuyển chính thức - Bamboo Airways cũng góp phần giúp HAY FEST 2023 có 2 ngày sự kiện diễn ra thuận lợi, tạo nên những ký ức tuyệt đẹp cho các bạn trẻ yêu âm nhạc và trải nghiệm.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến hơn 30 gian hàng FnB khám phá hành trình vị giác tuyệt vời như Bia thủ công Barett, COCA-COLA "bừng tỉnh" năng lượng, hay như thưởng thức trà tự nhiên TH true TEA thanh mát sảng khoái… Bên cạnh đó là loạt gian hàng ẩm thực đa dạng từ Tây sang Ta, hương vị cực ngon giúp hàng nghìn khán giả có thể bung sức "quẩy", không lo đói như Umemi Ramen, Naco Taco, Propercorn, Đỉnh Phong, Ngoặm, Nem nướng Luji, 1OZ… Đặc biệt tại khu vực SVIP, các khán giả được phục vụ đồ ăn đến từ các thương hiệu đồ Âu nổi tiếng Hà Thành như Pincho, Silver Plate…

Cũng không thể không nhắc đến loạt hoạt động góp phần tạo nên bầu không khí sôi động của HAY FEST 2023 như tham hội chợ thời trang - phụ kiện - merchandise lưu niệm tại khu gian hàng LÔ CÔ. Lần đầu tiên có mặt tại Hà Nội, LOCO LOCA mang đến vô vàn những sản phẩm sáng tạo của những thương hiệu local Việt.

HAY FEST còn kết nối và thể hiện năng lượng của các bạn trẻ cùng hoạt động random dance với hàng loạt những bản hit Kpop "phá đảo" không gian tại Công viên Yên Sở, Hà Nội. Ngoài ra để chiều lòng các #BạnHAY, BTC còn kết hợp cùng Ví VNPAY để các khán giả thoải mái vi vu tới HAY FEST mà không cần lo về giá. Với những ai không thể có mặt tại Công viên Yên Sở, sự kiện HAY FEST cũng được trực tiếp phát sóng độc quyền tại MyTV để khán giả thoải mái hát theo các nghệ sĩ mà mình yêu thích bất chấp khoảng cách địa lý.

HAY FEST 2023 - Lễ hội âm nhạc chứng minh cho sự vươn mình của thị trường nhạc Việt

Không phải ngẫu nhiên mà HAY FEST khi quay trở lại và tổ chức mùa 2 vẫn tạo được tiếng vang lớn cũng như nhận sự ủng hộ của hàng chục nghìn khán giả. Và cũng không phải ngẫu nhiên nghệ sĩ quốc tế như Epik High 5 lần 7 lượt bày tỏ sự hào hứng trước khi đến với HAY FEST rồi phải tuyên bố đầy "chấn động" sẽ sớm quay trở lại Việt Nam vào năm sau. Đó là sự cộng hưởng hai chiều của việc đầu tư chất lượng từ những điều nhỏ nhất cùng sự cổ vũ đầy nhiệt thành của hàng chục nghìn khán giả có mặt.

Một trong những điểm đặc biệt chỉ có ở HAY FEST đó chính là việc các nghệ sĩ đã đầu tư thực hiện những bản phối mới, tiết lộ những ca khúc chưa từng biểu diễn trên một sân khấu nào hay lần đầu thể hiện và kết hợp với nghệ sĩ khác để mang đến cho khán giả tiết mục bất ngờ nhất. Từ những bản nhạc Indie trữ tình, Pop Ballad "xé tim" hay Rock, EDM, Rap/Hip-hop, tất cả thể loại âm nhạc đều được tôn vinh và kết hợp một cách tinh tế xuyên suốt 10 tiếng đồng hồ tại HAY.

Sự thành công của HAY FEST 2023 không chỉ là kết quả của việc tổ chức một sự kiện âm nhạc mà còn phản ánh được sự phát triển của thị trường âm nhạc Việt Nam nói riêng và văn hóa giải trí nói chung. Ngoài ra, HAY FEST 2023 còn đánh dấu sự đổi mới trong việc tiếp cận đối tượng người nghe. Thay vì chỉ gói gọn tệp khán giả thì lễ hội âm nhạc này đã tạo ra một cộng đồng âm nhạc đa dạng, phong phú.

HAY FEST 2023 không dừng lại ở một lễ hội âm nhạc mà còn là minh chứng cho sự đổi mới, sáng tạo, sức sống mới của thị trường âm nhạc Việt. Với những hiệu ứng và sự thành công mà HAY FEST đã làm được qua 2 mùa, chắc chắn đây sẽ là tiền đề để thị trường nhạc Việt xuất hiện thêm nhiều lễ hội âm nhạc chất lượng và mang quy mô quốc tế nhiều hơn nữa dành cho khán giả.