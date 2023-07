Sự kiện vẽ tranh cộng đồng thu hút người trẻ trong khuôn khổ cuộc thi ''UOB Painting of the Year''

Cuộc thi UOB Painting of the Year lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1982 tại Singapore dành cho những tâm hồn yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật, thích sáng tạo trên toàn khu vực Đông Nam Á. Hơn 40 năm tổ chức, cuộc thi đã góp phần phát hiện ra nhiều tài năng trẻ, đem tác phẩm của họ đến với công chúng thông qua các cuộc triển lãm, hoạt động xã hội gắn với hội họa, chương trình lưu trú tại bảo tàng, buổi triển lãm có tiếng trong khu vực. 2023 là năm đầu tiên UOB Painting of the Year có mặt tại Việt Nam. Cuộc thi đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nghệ thuật trong nước.

Với chủ đề ''Uncover your passion for art'' hay ''Khai mở niềm đam mê nghệ thuật trong bạn'', Ngân hàng UOB Việt Nam phối hợp cùng nhiều nhà sáng tạo và cộng đồng nghệ thuật sáng tạo địa phương - The Lab và ltlt - mang đến chuỗi hoạt động thú vị, qua đó phổ biến cuộc thi UOB Painting of the Year cho người yêu hội họa và nghệ thuật. Những ngày qua, người trẻ tại TP.HCM đã có dịp hiểu thêm về các hình thức hội họa được thể hiện trên nhiều chất liệu cũng như thông tin hấp dẫn của cuộc thi UOB Painting of the Year thông qua chuỗi Travelling Art Studio Workshops. Sự kiện kết thúc với hoạt động mới lạ, không gian thể hiện đam mê nghệ thuật đa dạng tại trại sáng tác mở - Open Art Studio cuối tuần qua.

Nhiều bạn trẻ có mặt tại The Ants Studio (TP Thủ Đức) - nơi diễn ra sự kiện - từ khá sớm. Thanh Hảo (quận 10) tranh thủ check-in trong lúc chờ đợi chương trình bắt đầu. Cô cho biết không gian nơi đây không quá lớn nhưng cách bày trí rất tinh tế, hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt khiến ai cũng thích thú. "Đến đây, mình có cảm giác như bước vào một cuộc triển lãm hiện đại, tinh tế. Điều khác biệt nằm ở việc người tham gia sẽ cùng chung tay tạo nên các tác phẩm trong cuộc triển lãm", Thanh Hảo cho biết.

Không chỉ thu hút họa sĩ chuyên nghiệp, sự kiện cũng được xem là "sân chơi", cơ hội thể hiện bản thân của nhiều bạn trẻ đam mê hội họa khắp Việt Nam. Minh Thư (sinh viên ngành kiến trúc, sống tại quận Phú Nhuận) chia sẻ: "Không giống việc học môn vẽ ở trường với nhiều tiêu chuẩn, quy định khắt khe, tại đây, tụi mình được thỏa sức sáng tạo mà không phải chịu áp lực nào. Hai tiếng đồng hồ không quá dài nhưng cũng đủ để nảy sinh nhiều ý tưởng nhờ ánh sáng đẹp, nhạc hay và cơ hội gặp gỡ người tham gia cùng đam mê".

Suốt 2 tiếng đồng hồ, người tham gia tập trung hoàn thành tác phẩm cá nhân. Các bạn có thể đem tranh về làm kỷ niệm hoặc gửi tham gia cuộc thi UOB Painting of the Year. Nhiều bạn trẻ đánh giá cao không gian tại Open Art Studio, xem đây là yếu tố quan trọng khơi gợi tinh thần sáng tạo.

Là sinh viên ngành Mỹ thuật, Phương Vy, Kim Ngân (Bình Thạnh) cho biết rất hào hứng với thông tin về cuộc thi UOB Painting of the Year. Với Phương Vy, buổi sáng tác mở là cơ hội để nắm bắt tinh thần cuộc thi cũng như tìm cảm hứng cho bức tranh của cô. "Ở trại sáng tác, mình không phải gồng mình theo quy chuẩn nào cả, chỉ việc vẽ theo bản năng, ý tưởng xuất hiện trong đầu và phối màu đúng sở thích", Phương Vy chia sẻ. Sau khi hoàn thiện tranh cá nhân, 2 bạn trẻ cùng thể hiện chung một tác phẩm với đường nét, màu sắc bắt mắt.

Nhiều bạn nhỏ được bố mẹ đưa đến tham gia sự kiện. Các "họa sĩ nhí" hào hứng check-in, thoải mái đùa nghịch với đa dạng chất liệu màu, tạo ra những bức tranh tươi sáng, nhí nhảnh.

Ông Sunny (Singapore) đến Việt Nam du lịch và được bạn bè giới thiệu tham gia sự kiện. Trong suốt hoạt động, ông đi lại ngắm nghía tác phẩm của người tham gia. Vị khách chia sẻ: "Tôi biết ở Singapore, UOB là ngân hàng thường xuyên hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động liên quan đến nghệ thuật nhưng đây là lần đầu tiên được trực tiếp tham gia một sự kiện sáng tạo ấn tượng như vậy. Hoạt động tập trung nhiều người trẻ. Đây là nơi họ thể hiện được tinh thần mới mẻ, dấu ấn cá nhân riêng trong từng tác phẩm".

Đã tổ chức một vài triển lãm solo ở Ươm ArtHub, XYZ Cafe & Art Space, Mơ Art Space, nghệ sĩ Phạm Văn Vũ (Tèo Phạm) đánh giá cao Open Art Studio - sự kiện cộng đồng mà ai cũng có thể sáng tạo theo cách riêng trong không gian tự do và vui vẻ. Theo Tèo Phạm, đây là một trong những sân chơi cần có để nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa nói chung và mang lại nguồn năng lượng mới mẻ cho nghệ sĩ chuyên nghiệp nói riêng, giúp họ đến gần hơn với cộng đồng.

Đặng Công Khiêm (Khim Dang) được một số người bạn giới thiệu tham dự sự kiện. Họa sĩ cho biết đây là pop-up mang tính tương tác giữa cộng đồng nghệ sĩ trẻ với người yêu thích nghệ thuật. Tại đây, bên cạnh bức tranh vẽ nhanh mang tên "Run tiger run", Khim Dang giới thiệu đến cộng đồng yêu nghệ thuật series "Thả hổ về trời". Tác phẩm sẽ được họa sĩ gửi đi dự thi UOB Painting of the Year năm nay.

Sau nhiều giờ thể hiện tác phẩm cá nhân, người tham gia bắt đầu phần Community Painting Jam - vẽ cộng đồng tự do trên bề mặt trắng bất kỳ trong khu vực sự kiện. Không khí trở nên vui tươi và sôi động với nguồn năng lượng tươi trẻ, tự do. Không chỉ tô màu cho tranh ảnh, nhiều bạn thích thú sáng tạo tác trên nền, cột… tạo thành bức tranh chung sống động, giàu ý nghĩa.

Ngoài hoạt động sáng tác và vẽ cộng đồng, chương trình còn có Mini Concert vào buổi tối sự tham gia của các nghệ sĩ indie như Thịnh Suy, Châu Nhi, Ngô Minh Trí (hay còn gọi là Nhím). Nếu ban ngày, nghệ sĩ kể chuyện qua tranh vẽ, thì buổi tối, người tham gia được nghe kể chuyện qua âm nhạc trong không gian ấm cúng, ánh sáng đẹp mắt. Đêm nhạc du dương là đoạn kết ấn tượng khép lại sự kiện, giúp người yêu nghệ thuật Việt Nam đến gần nhau hơn và hiểu hơn về tinh thần cuộc thi UOB Painting of the Year.