Sự khác biệt lớn giữa "chân giò trước" và "chân giò sau": Bạn cần biết rõ để tránh mua hớ và nấu được món ngon hợp lý

Chúng ta đều đã quá quen thuộc với món chân giò heo. Đây là loại nguyên liệu rất giàu chất dinh dưỡng, giàu protein, chất béo, carbohydrate và cũng chứa rất nhiều vitamin. Thường xuyên ăn chân giò heo có tác dụng làm đẹp, bồi bổ cơ thể. Vai trò và chất lượng của chân giò heo rõ ràng là thế, nhưng có bao giờ bạn để ý rằng: Mỗi lần hầm chân giò, cũng là công thức đó, nguyên liệu đó nhưng lúc ăn ngon, khi lại ăn dở. Thâm chí có thể rơi vào tình thế "khó nuốt". Liệu rằng vấn đề này có thực sự chỉ liên quan đến kỹ năng nấu ăn?

Thực ra việc món chân giò ăn ngon hay dở chắc chắn có liên quan đến kỹ năng nấu nướng. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có một yếu tố trực tiếp khác khiến món ăn trở nên kém chất lượng là khi chúng ta mua chân giò heo. Có thể khi đi chợ, bạn chỉ mặc nhiên hỏi mua chân giò mà không phân biệt hoặc đưa ra yêu cầu mua chân giò trước hay chân giò sau. Vậy câu hỏi đặt ra là: Liệu chân giò trước và chân giò sau có khác nhau không? Không phải mọi thứ khi bạn chế biến đều trông như nhau và thứ bạn đang ăn là thịt chân giò đó sao?

Bạn cần phải biết rằng có sự khác biệt lớn giữa chân giò trước và chân giò sau. Cùng tìm hiểu để tránh bị mua hớ và chế biến được món ngon theo đúng ý nhé!

Đặc điểm của phần thịt chân giò heo trước

Như chúng ta đã biết, heo/lợn là loại động vật khá lười biếng. Cả ngày chúng chỉ ăn và ngủ, thỉnh thoảng đứng dậy đi vài bước. Khi vận động, chủ yếu chúng dựa vào móng trước để tác dụng lực. Bởi vì vận động chủ yếu là chân trước nên móng guốc trước lớn hơn móng sau, đồng thời thịt chân trước tương đối chắc, bên trong có nhiều gân, mùi vị rất đậm đà, ngọt thịt hơn. Do đó nếu bạn chọn nguyên liệu để chế biến các món hầm, giả cầy, luộc thì nên chọn phần chân giò trước sẽ mềm, thấm gia vị và ngon hơn.

Đặc điểm của phần thịt chân giò heo sau

Nói chung, chân sau của heo chỉ hỗ trợ vận động và giữ thăng bằng, hoạt động rất ít nên về chất lượng hương vị của chân sau không thể so sánh với phần chân trước. So với phần chân trước thì chất lượng thịt của chân sau tương đối lỏng lẻo và có nhiều mỡ hơn và thịt sẽ không được ngọt. Bởi thế nên khi nấu ăn bạn phải chú ý chọn đúng phương pháp thì món ăn mới ngon. Với thịt chân giò heo sau bạn có thể làm các món xào, kho, làm thịt băm, nấu cháo...

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu chi tiết hơn về sự khác biệt giữa chân giò heo trước và chân giò heo sau.

Sự khác biệt giữa móng giò sau và móng giò trước

1. Móng giò trước có nhiều gân, móng giò sau rất ít gân

Bạn hãy tạm thời quên đi việc món thịt móng giò ở nhà chúng ta làm có ngon hay không mà hãy nói về việc những lần bạn mua móng giò ở bên ngoài về, có khi bạn ăn được 1 miếng gân lớn, có khi lại không. Thực ra gân chính là một phần ngon nhất của móng giò heo và rất nhiều người thích ăn. Do đó khi bạn không tìm thấy miếng gân nào trong món thịt chân giò bạn nấu thì hãy khoan nghĩ cho việc nó đã bị người bán lấy đi. Mà nguyên nhân chủ yếu bạn không tìm thấy phần gân to mà mình yêu thích là do bạn đã mua phải chân giò sau.

Điều này là do cấu tạo của con heo. Móng trước của nó sẽ có phần gân rất dày nhưng móng sau lại gần như không có gân. Cấu trúc chính của móng trước của nó là cơ, gân và dây chằng. Do chức năng của gân là làm cơ bắp ngắn lại, đồng thời làm cho xương cử động (chân trước cử động là chủ yếu).

Chân sau của heo rất ít hoạt động nên hệ cơ, gân và dây chằng không phát triển. Do đó, sau này khi đi mua chân giò, tuyệt đối đừng chỉ nghe người bán nói đây là chân trước của con heo, mà hãy nhìn vào mặt cắt ngang. Nếu ở mặt cắt ngang mà nhìn thấy gân thì đó là chân trước, nếu nhìn thấy không có gân trên mặt cắt ngang thì đó là chân sau.

Hãy nhìn vào phần mặt cắt, nếu thấy có gân thì đó chính là phần móng giò chân trước.

2. Chân giò heo trước có nhiều thịt nạc, chân giò sau có nhiều thịt mỡ hơn

Bạn có bao giờ để ý rằng khi hầm thịt chân giò, lúc thì ngon, lúc thì ngán? Thực tế, nếu món chân giò hầm có mùi thơm nhưng không béo ngậy, thịt rất đàn hồi thì có nghĩa là món ăn được chế biến từ phần chân trước. Ngược lại nếu món ăn mà bạn dùng cảm quan có nhiều mỡ, béo thì có nghĩa đó là phần chân sau. Bởi vì phần chân trước hoạt động nhiều nên các búi cơ săn chắc, thịt đậm đà thơm ngon và rất ít mỡ. Còn phần chân sau do ít vận động nên thịt, cơ lỏng lẻo có nhiều mỡ xen kẽ. Do đó khi mua, nếu bạn không thích món thịt móng giò nhiều dầu mỡ thì nên mua chân trước.

Chân giò heo trước chắc còn phần chân giò heo sau lỏng lẻo có nhiều mỡ xen lẫn.

Lúc chúng ta mua chân giò, đôi khi người bán có thể nói với bạn rằng chân sau to hơn chân trước để bán hàng nhanh. Tuy nhiên thực tế ngày nay việc nuôi heo và vỗ béo chúng rất nhanh. Và những con heo có trọng lượng lớn cũng tương đối nhiều. Do đó bạn đừng chỉ nghe lời người bán để nhận diện loại nguyên liệu mình muốn mua. Đôi khi họ chỉ khiến bạn rối trí, đánh lừa thị giác rồi chọn sai nguyên liệu. Do đó, khi mua chân giò hèo chúng ta không nên nhìn vào kích thước mà nên nhìn vào mặt cắt ngang của chân giò. Nếu mặt cắt ngang trông mập, lỏng, có nhiều mỡ thì đó là chân sau. Nếu mặt cắt ngang có nhiều thịt nạc hơn thì đó là phần chân trước.

3. Cách mua chân giò heo ngon

Bây giờ thì bạn đã biết sự khác biệt cũng như cách chế biến các món hợp lý với chân giò heo trước và chân giò heo sau. Thế những bạn đã biết khi mua chân giò cần chú ý những gì chưa?

Đầu tiên là dùng tay sờ vào, chân giờ heo tươi sẽ có cảm giác se, nếu chân lợn có cảm giác dính thì không nên mua.

Ngoài ra còn có màu sắc của chân giò bạn nên chọn mua là chân có màu hơi ngà thay vì chọn chân trắng muốt. Bởi vì chân trắng có thể đã được người bán xử lý hóa chất.

Cuối cùng khi mua chân giò mọi người nên chọn cái nhỏ chứ không nên mua cái lớn. Tại sao ư? Bởi vì lợn ngày nay nuôi rất nhanh, vài tháng là có thể đưa ra thị trường, nếu mua chân giò lớn của thương lái thì có thể là móng sau!