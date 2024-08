“Sự khác biệt giữa mũi thật của Nhiệt Ba và mũi dao kéo của Triệu Lộ Tư”

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư vào top 8 Sao nữ đẹp nhất Trung Quốc. Mỹ nhân Tân Cương xếp sau đàn em. Triệu Lộ Tư giành được hạng 2, còn Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở vị trí thứ 3. Tuy bảng xếp hạng này dựa trên số lượng bình chọn của khán giả, ai có đông fan hơn sẽ thắng, song nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư vẫn bị đặt lên bàn cân so sánh.

Theo đó, blogger giải trí đã đăng ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư cùng 1 góc chụp để so kè visual của 2 người đẹp. Ngay lập tức, hình ảnh này gây làn sóng tranh cãi lớn trên mạng xã hội, đặc biệt là người hâm mộ của 2 nhân vật chính. Cụ thể, ở góc chụp từ dưới hướng lên, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư đều muốn show ra đường nét ngũ quan hoàn hảo trên gương mặt của mình. Trong cuộc chiến visual này, tấm ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá cao hơn bởi nét mặt tự nhiên, ngũ quan sắc sảo, đặc biệt là chiếc mũi cao và thẳng tắp "như cầu trượt". Về phía Triệu Lộ Tư, tấm ảnh của cô bị chê kém thu hút, không tự nhiên như Nhiệt Ba. Để phô bày nét đẹp của mình, nữ diễn viên sinh năm 1998 gồng đến mức lộ cả gân cổ. Chưa kể, chiếc mũi của Triệu Lộ Tư còn bị netizen nhận xét trông kỳ kỳ... nghi vấn là sản phẩm "dao kéo".

Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư trong góc chụp từ dưới hướng lên được mang ra so sánh. Nhiều người nhận xét mỹ nhân Tân Cương đẹp, cuốn hút hơn đàn em. Trong khi Lộ Tư bị chê quá gồng, mũi trông kỳ lạ

Địch Lệ Nhiệt Ba được khen đẹp tự nhiên, còn Lộ Tư bị mỉa mai đẹp nhờ thẩm mỹ

"Địch Lệ Nhiệt Ba trời sinh đã có mũi đẹp, không so sánh nha", "Địch Lệ Nhiệt Ba áp đảo không có gì lạ đâu, tại mũi cô ấy là mũi thật, còn ai kia thì là... giả", "1 người trông tự tại, hưởng thụ. Còn người kia hô hấp khó đến mức cổ lên gân", "Triệu Lộ Tư trông gồng quá, kiểu cố show ra", "Nét của Nhiệt Ba cuốn hút hơn", "Mỹ nữ và phổ nữ đặt cạnh nhau nhìn cũng biết ai thắng. Lộ Tư chỉ sở hữu nhan sắc ở dạng xinh đẹp thường thấy, chứ không hề mang khí chất minh tinh, nổi bật giữa đám đông nhìn 1 cái là nhớ ngay như Nhiệt Ba" , cư dân mạng bình luận.

Bên cạnh đó, cũng có người hâm mộ cho rằng sự so kè nhan sắc này của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư là khập khiễng, và không công bằng với nữ diễn viên sinh năm 1998. Tấm ảnh của Nhiệt Ba đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng, còn ảnh của Lộ Tư lại là hình hậu trường fan chụp. Chưa kể, Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba vốn mang 2 nét đẹp khác nhau. Mỹ nhân Tân Cương có nét đẹp sắc sảo, còn Triệu Lộ Tư lại mang đẹp tròn đầy. Do đó, giữa Lộ Tư và Nhiệt Ba ai đẹp hơn cũng còn tùy cảm nhận của mỗi người. Ngoài ra, fan của Triệu Lộ Tư cũng bác bỏ thông tin thần tượng sửa mũi. Họ cũng cho rằng blogger tạo ra cuộc so sánh nhan sắc này để dìm Triệu Lộ Tư.

Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu nét đẹp sắc sảo, còn Triệu Lộ Tư. Do đó, nhiều người cho rằng cuộc so kè nhan sắc của 2 mỹ nhân này là khập khiễng. Tùy gu mỗi người sẽ thấy Lộ Tư hoặc Nhiệt Ba đẹp hơn

Triệu Lộ Tư được xem là đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba ở showbiz Trung Quốc. Cả 2 có nhiều duyên nợ sau lần hợp tác trong phim Trường Ca Hành (2021). Khi đó, Triệu Lộ Tư đã đè bẹp mỹ nhân Tân Cương về diễn xuất lẫn nhan sắc. Từ đó, có không ít những bài so sánh nhan sắc của cả 2 và xuất hiện các ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư trẻ đẹp hơn, xứng đáng là mỹ nhân cổ trang hơn Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoài ra, Triệu Lộ Tư cũng có nhiều phim "bạo" hơn đàn chị sinh năm 1992 ở vai trò nữ chính. Nhiều năm qua, Nhiệt Ba bị đánh giá minh tinh không có hào quang nữ chính, đóng phim nào thất bại phim đó.

Triệu Lộ Tư được xem là đối thủ, lăm le soán ngôi của Địch Lệ Nhiệt Ba trong showbiz những năm gần đây

Thời gian qua, Triệu Lộ Tư vướng tin phẫu thuật thẩm mỹ, đại trùng tu nhan sắc. Nhìn vào loạt hình ảnh gần đây, dễ dàng nhận ra gương mặt của người đẹp này có sự thay đổi, trở nên thanh thoát và nhẹ nhàng với vùng cằm thon gọn Vline, mũi cao và khuôn môi đẹp hơn so với trước. Đối mặt với nghi vấn "dao kéo" toàn bộ gương mặt, Triệu Lộ Tư chia sẻ: " Có ai mà không muốn bản thân ngày càng xinh đẹp, hoàn thiện hơn. Về khoản này, tôi đã có 1 chút kinh nghiệm cá nhân. Năm nay, nhiều người gặp tôi đều khen đẹp hơn, gầy đi, da trắng hơn... Tôi cảm thấy rất vui vì thành quả này chính là nỗ lực của mình ". Trên sóng livestream, cô cũng xoa nắn mạnh gương mặt, đặc biệt là vùng cằm để chứng minh bản thân không phẫu thuật thẩm mỹ như tin đồn đang lan truyền.

Gần đây, nét đẹp bầu bĩnh của Triệu Lộ Tư biến mất, nhường chỗ cho gương mặt Vline thon gọn, mũi cao thẳng và khuôn môi căng đầy

Diện mạo mới của Triệu Lộ Tư làm dấy lên nghi vấn cô phẫu thuật thẩm mỹ để thăng hạng nhan sắc. Khán giả cho rằng nữ diễn viên 9X này đã "dao kéo" vùng cằm, mũi và tiêm filler để điều chỉnh khuôn môi

Trước nghi vấn thẩm mỹ toàn bộ gương mặt, Triệu Lộ Tư phủ nhận

Cô thậm chí còn bóp nắn mạnh gương mặt trên sóng livestream để đáp trả tin đồn

Nguồn: Weibo, Xiaohongshu