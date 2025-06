Sử dụng smartphone làm máy quay chính, 28 Years Later đánh dấu bước tiến mới cho lĩnh vực điện ảnh di động

Sau thành tích trở thành phim kinh dị được đặt vé trước nhiều nhất năm 2025, tác phẩm điện ảnh 28 Years Later tiếp tục gây ấn tượng với khán giả về loạt tiết lộ hậu trường. Dưới sự cầm trịch của bộ đôi Danny Boyle và Alex Garland, 28 Years Later đã tạo nên một thế giới tan rã sau đại dịch đầy chân thật với sự đầu tư hoành tráng, kỹ lưỡng từ thiết bị ghi hình cho đến bố cục hình ảnh.

Tiếp nối "di sản" 28 Days Later (2002) và 28 Weeks Later (2007), 28 Years Later không chỉ viết tiếp câu chuyện đáng mong đợi mà còn đánh dấu sự "tái sinh" mạnh mẽ của thương hiệu phim kinh dị đình đám. Đồng thời, nâng tầm thương hiệu này thông qua sự kết hợp giữa công nghệ điện ảnh tân tiến và nghệ thuật thị giác độc đáo.

Đạo diễn của 28 Years Later - Danny Boyle cho biết, bộ phim chủ yếu được ghi hình bằng iPhone 15. Cụ thể, có những phân đoạn 20 chiếc iPhone sẽ được sử dụng đồng thời cho cảnh quay hiệu ứng "bullet time" giúp ghi lại hành động từ nhiều góc độ khác nhau trong cùng một khoảnh khắc với những chuyển động ấn tượng.

Tuỳ theo phân đoạn mà đạo diễn Boyle và nhà quay phim Anthony Dod Mantle dùng 8, 10 hoặc 20 chiếc iPhone kết hợp với các dàn máy được thiết kế riêng và phụ kiện chuyên dụng để tạo ra những góc máy chuyển động mượt mà, chân thực. Từ đó, tạo ra những góc quay độc đáo và sống động, tận dụng tối đa ưu điểm của smartphone - tính linh hoạt, kích thước nhỏ gọn và khả năng xử lý hình ảnh mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hình ảnh có tính đột phá.

Sự kết hợp giữa iPhone 15 Pro Max và phong cách làm phim mà đạo diễn lựa chọn đã khéo léo tái hiện cảm giác chân thực, gần gũi và tính thời sự - những yếu tố từng làm nên dấu ấn đặc trưng của phần phim đầu tiên - 28 Days Later (2002) và góp phần định hình giá trị của thương hiệu này.

Nếu 28 Days Later (2002) từng sử dụng tỷ lệ khung hình 4:3 trên máy quay miniDV thì 28 Years Later lại bước sang một hướng đi táo bạo hơn với tỷ lệ siêu rộng 2.76:1 và công nghệ quay hiện đại bằng iPhone 15 Pro Max. Trong bài phỏng vấn với IGN, đạo diễn Danny Boyle cho biết chính khung hình rộng bất thường này góp phần tăng tối đa cảm giác bất an, buộc người xem phải luôn theo dõi mọi ngóc ngách bởi zombie có thể ập đến từ bất kỳ hướng nào. "Khán giả sẽ phải luôn dè chừng, quan sát khắp màn hình", nam đạo diễn nhấn mạnh.

Với sự tái hợp của bộ đôi từng làm nên huyền thoại và loạt lựa chọn sáng tạo, thử nghiệm táo bạo, 28 Years Later không đơn thuần là phần tiếp theo của một thương hiệu kinh dị đã từng ghi dấu trong lòng khán giả, tác phẩm còn hứa hẹn sẽ là bước chuyển mình mang tính cách mạng cho dòng phim zombie, mang đến một trải nghiệm rùng rợn, lôi cuốn và khác biệt cho mọi khán giả yêu thích thể loại kinh dị - tâm lý.

28 Years Later (28 Năm sau hậu tận thế) có suất chiếu đặc biệt từ 19h00 ngày 19.06.2025 và chính thức khởi chiếu ngày 20.06.2025 tại các rạp trên toàn quốc.