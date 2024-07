Trong quá trình biểu diễn, các thần tượng trên sân khấu có thể gặp phải những sự cố trang phục. Những sự cố trang phục này có thể làm ảnh hưởng đến màn trình diễn, sức khỏe của các sao, thậm chí khiến họ rơi vào cảnh hớ hênh "lộ hàng".

Trong lịch sử Kpop, sự cố trang phục nghiêm trọng nhất lại thuộc về nhóm nhạc đình đám 1 thời The S và sự việc cho đến nay vẫn khiến công chúng phải sốc nặng. Vào năm 2003, bộ đôi Kim Geun Young và Lee Yoon Mi ra mắt trong nhóm nữ The S thuộc công ty We Entertainment. Ngoại hình và các sản phẩm âm nhạc của 2 cô gái trẻ rất thời thượng, hợp xu hướng vào thời điểm đó. Tuy nhiên chỉ sau 1 tháng ra mắt, sự cố trang phục nghiêm trọng đã khiến nhóm nhạc này tan rã chóng vánh.

Trong khi trình diễn ca khúc More trên chương trình Show! Music Tank, 1 phần chiếc áo của Lee Yoon Mi đã bị rơi xuống, dẫn đến việc cô lộ ngực trái ngay trên sân khấu. Nghiêm trọng hơn, nữ idol này không nhận ra và cứ thế tiếp tục biểu diễn trước mặt 20.000 khán giả. May mắn thay, thời điểm đó khán giả không sẵn điện thoại ghi hình và Show! Music Tank cũng không phải chương trình trực tiếp. Khi lên sóng, ekip đã loại bỏ phân cảnh nhạy cảm và chỉ phát sóng bản ghi hình lần đầu tiên. Giờ đây trên Internet cũng chỉ còn video trình diễn không gặp sự cố của Lee Yoon Mi.

The S ra mắt năm 2003, gồm 2 thành viên Lee Yoon Mi và Kim Geun Young

Sự cố "lộ hàng" của Lee Yoon Mi trước 20.000 khán giả dẫn đến việc The S tan rã (Video dã được xử lý phân cảnh nhạy cảm)

Sự cố làm nữ idol cảm thấy sợ hãi, e dè, không thoải mái khi lên sân khấu

Dù hình ảnh nhạy cảm không bị lan truyền nhưng Lee Yoon Mi cảm thấy sợ hãi, e dè, không thoải mái khi lên sân khấu. Điều này khiến hoạt động của The S bị ảnh hưởng. Cuối cùng nhóm tan ra vào tháng 10/2003, chỉ kịp phát hành 1 album, chưa kịp tạo dựng dấu ấn tại làng nhạc Kpop.

Lee Yoon Mi sau đó đã chuyển hướng sang diễn xuất. Năm 2004, sao nữ sinh năm 1981 có màn ra mắt trong phim Little Woman. Tên tuổi của cô vụt sáng với vai diễn trong Tên Tôi Là Kim Sam Soon, Dream High... Lee Yoon Mi kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Joo Young Hoon vào năm 2006 và có 2 con gái. Năm 2015, cô gây tranh cãi khi công khai loạt ảnh sinh con ở dưới nước ngay tại nhà.

Thành viên còn lại của The S - Kim Geun Young chuyển hướng làm MC khi nhóm nhạc tan rã. Sau đó, Kim Geun Young đã giải nghệ, ở ẩn và sống cuộc sống của 1 người bình thường.

Kim Yoon Mi năm nay 43 tuổi, cô nổi tiếng với loạt phim Little Woman, Tên Tôi Là Kim Sam Soon, Dream High...

Năm 2015, nữ diễn viên gây tranh cãi với loạt ảnh sinh con ở dưới nước

