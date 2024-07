Sự cố mạng máy tính gây gián đoạn 4.000 chuyến bay ở Mỹ

Sự cố mạng máy tính do lỗi dịch vụ đám mây của Microsoft đã ảnh hưởng lớn đến các dịch vụ vận chuyển tại nhiều nước. Dù nhà chức trách tuyên bố sự cố mạng máy tính đã được khắc phục nhưng hậu quả vẫn tiếp tục lan rộng.

Thống kê sơ bộ cho thấy hôm 19/7, số chuyến bay đến và đi qua không phận Mỹ bị chậm là 4.473 chuyến, số chuyến bay bị hủy tại Mỹ là 1.728 chuyến.

Ba hãng hàng không của Mỹ có số lượng chuyến bay bị hủy nhiều nhất là Delta (hủy gần 500 chuyến), American Airlines (300 chuyến) và United Airlines (hơn 200 chuyến), đó là chưa kể các chuyến bay nối chuyến của các hãng này.

Máy bay của American Airlines đỗ tại sân bay sau khi các chuyến bay bị hoãn, hủy trên toàn nước Mỹ (Ảnh: EPA)

Để giảm thiểu tình trạng quá tải, nhiều sân bay đã thông báo khách hàng không nên đến sân bay nếu chưa được khẳng định là đã có chỗ trên chuyến bay.

Ông Bow - ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ - nói: "Chuyến bay chiều của tôi bị hủy. Tôi vẫn đang kiên nhẫn chờ để đặt chuyến mới, hy vọng bay được".

Nhà chức trách khẳng định đây là sự cố máy tính, không phải do sự cố an ninh hay do tấn công mạng.

Tại sân bay Orlando, nhiều người phải xếp hàng từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ để chờ đến lượt đặt chuyến bay mới nhưng khi đến lượt thì không biết chỗ trên chuyến bay có còn hay không.