Sự cố bất ngờ chưa từng kể sau cuộc đột kích, bắt 155 người trong toà nhà "bất khả xâm phạm"

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau nhiều tháng tổ chức thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an tỉnh đã có đủ căn cứ xác định một tổ chức lừa đảo qua không gian mạng quy mô quốc tế hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào).

Ngay lập tức, một ban chuyên án được thành lập với nhiệm vụ cấp thiết đặt ra là phải triệt phá tổ chức này càng sớm càng tốt nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, lực lượng tham gia cũng như các nghi phạm trong quá trình phá án.

Sau quá trình chuẩn bị công phu, chu đáo từ những việc nhỏ nhất với nhiều tính toán, cân nhắc, rạng sáng ngày 31/7, Ban chuyên án quyết định triển khai các lực lượng lên đường sang nước bạn Lào đánh án.

Một thành viên ban chuyên án nhớ lại, bản thân đã tham gia phá hàng trăm chuyên án lớn nhỏ, song nhiệm vụ lần này mang đến cho anh một cảm xúc rất khó tả.

"Từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến thủ đô Viêng Chăn trải qua nhiều chặng đường quanh co, khúc khuỷu; đi qua những cơn mưa xối xả với nhiều đoạn đường bị sạt lở, xói mòn bởi đang bước vào mùa mưa lũ cùng với nhiệm vụ phía trước là bắt giữ hàng trăm đối tượng của một tổ chức tội phạm quốc tế ở một trong những nơi được đánh giá là nguy hiểm nhất thế giới gây cảm giác hồi hộp cho không ít đồng đội" - cán bộ ban chuyên án này nói.

Ngay khi mục tiêu toà cao ốc nơi tổ chức lừa đảo đang hoạt động được xác định, tín hiệu phá án phát đi, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận tạo tình huống nghiệp vụ để đột kích vào 13 tầng của tòa nhà để lục soát.

Những tiếng ra lệnh vang lên, tiếng phá cửa pha lẫn vào tiếng những bước chân vội vã, hoảng loạn hòng chạy thoát của các nghi phạm xen lẫn khiến không gian trở nên căng thẳng.

Sau hơn 4 giờ nghẹt thở, 155 kẻ lừa đảo quốc tế bị bắt giữ. Lúc này các cán bộ, trinh sát của ban chuyên án mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bụng đói cồn cào, nhưng không thể nghỉ ngơi, bởi hành trình di lý các nghi phạm về nước vẫn còn là quá trình gian nan.

Do đó, cần phải tìm ngay một địa điểm để tạm giữ các nghi phạm một cách an toàn. Một lần nữa những cảm giác căng thẳng lại hiện rõ trên khuôn mặt các trinh sát, và cuối cùng phương án khả dĩ là huy động một lượng xe lớn đưa những người bị bắt về trụ sở Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải - trưởng Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, bắt giữ được các nghi phạm đã khó khăn nhưng không quản lý tốt chỉ cần một nghi phạm liều mình bỏ chạy thôi cũng dẫn đến hiệu ứng khó kiểm soát, chưa nói đến khả năng tổ chức giải cứu của các đối tượng khác khi tất cả đang nằm trong một địa bàn cực kỳ phức tạp, đầy rẫy tội phạm nguy hiểm xung quanh.

Mọi thủ tục đã hoàn tất, nhưng không ai dám lơ là. Để đảm bảo việc đưa 155 đối tượng cùng lực lượng đánh án lên tàu an toàn, ban chuyên án đã phải thuê hẳn hai toa tàu ở phía cuối. Những ánh mắt tò mò của các hành khách xung quanh buộc các trinh sát phải luôn giữ vững cảnh giác.





155 đối tượng được đưa về Trụ sở Công an Hà Tĩnh an toàn.