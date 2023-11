Style sang nức nở của Kim Yoo Jung trong phim mới: Xứng danh mỹ nhân mặc đẹp nhất màn ảnh Hàn đợt này

Trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi), Kim Yoo Jung có màn ''lột xác'' ấn tượng khỏi hình ảnh diễn viên nhí đáng yêu và ngộ nghĩnh. Trong phim, Kim Yoo Jung vào vai Do Do Hee - con gái út của một tập đoàn tài phiệt nức tiếng. Nhân vật này được mọi người đặt cho hàng loạt biệt danh như "Công chúa nhỏ của tập đoàn Mirae", "IU của mảng tráng miệng", "Yêu nữ mặc Hermès",... nên từ thần thái đến phong cách, Do Do Hee đều toát lên khí chất sang chảnh, quý phái của tiểu thư nhà giàu. Tủ đồ của nàng công chúa này hầu hết toàn là đồ hiệu đắt đỏ với kiểu dáng hết sức bắt mắt và điệu đà.

Cùng ngắm qua vài set đồ xịn mịn được Yoo Jung diện trong những tập đầu của My Demon, bạn chắc chắn sẽ học hỏi được vài chiêu mặc đẹp từ cô nàng này.

Làm việc trong môi trường công sở, hàng ngày tiểu thư Do Do Hee thường xuyên xuất hiện với diện mạo chỉn chu và vô cùng lung linh. Những chiếc áo sơ mi được cô nàng lựa chọn luôn phải có độ phồng cùng kiểu dáng cách điệu để tôn lên nét sang trọng và thanh lịch vốn có

Không những vậy, áo sơ mi của Do Do Hee thường mang các gam màu nhã nhặn, nhẹ nhàng như: trắng, be, xanh pastel,... Ngoài ra, chúng còn được làm từ những chất liệu mềm mại và có độ bóng như voan, lụa, satin,.. trông cực kỳ xịn mịn

Nhắc đến style tiểu thư đài các thì không thể bỏ qua những set đồ được làm bằng dạ. Nàng công chúa Do Do Hee cũng chuộng những chiếc đầm dạ dài với phần cổ tròn và được gắn thêm nơ trông vô cùng xinh xắn và đặc biệt

Không những vậy, những item dạ lọt vào mắt xanh của Do Do Hee còn có gam màu nổi bật như vàng, hồng, xanh,... giúp tôn làn da trắng và thần thái ngút ngàn. Những item này cũng giúp nhân vật của Kim Yoo Jung nổi bật hơn so với đám đông, nên chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán được cô là tiểu thư có xuất thân giàu có

Vàng chanh có lẽ là tông màu mà Do Do Hee yêu thích nhất. Tủ đồ của nàng tiểu thư này có rất nhiều item vàng chanh như: set dạ phối chân váy, áo khoác, áo sơ mi,... Chúng được cô mix&match vô cùng khéo léo và duyên dáng để tạo diện mạo vừa trẻ trung lại vẫn có sự sành điệu, nền nã của một quý cô

Ngoài áo sơ mi và đồ dạ, Kim Yoo Jung cũng không quên chọn cho nhân vật của mình những set đồ công sở gồm áo blazer dáng ngắn và chân váy dài thướt tha. Có thể thấy, kiểu trang phục này không chỉ đẹp mà còn tôn dáng, rất phù hợp với thân hình đồng hồ cát của Kim Yoo Jung

Không chỉ có váy vóc điệu đà, Do Do Hee còn thường xuyên thay đổi hình ảnh của mình với các phong cách khác nhau. Cô nàng chọn quần jeans và áo gile, bên trong là chiếc sơ mi trắng chỉn chu và kín đáo

Tất nhiên tủ đồ của nàng công sở Do Do Hee không thể thiếu vắng áo blazer. Cô chọn gam màu đen để thể hiện sự quyền lực và khí chất sang chảnh chuẩn con gái của tập đoàn tài phiệt nức tiếng tại Hàn Quốc

Gợi ý shopping:

Nơi mua: SIXDO - 599k