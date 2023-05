STYLE by PNJ ra mắt BST DNA Vol.3 với bộ ảnh AI chủ đề khám phá vũ trụ cá tính

STYLE by PNJ - một sub-brand của tập đoàn PNJ có lẽ không còn xa lạ gì với các bạn trẻ trong suốt thời gian vừa rồi. Nhờ màn ra mắt ấn tượng của Vol.1 và Vol.2, bộ sưu tập Iconic DNA từ STYLE by PNJ đã trở thành "top of mind" của rất nhiều cô nàng yêu thích sự sành điệu và cá tính.

Cảm hứng thiết kế trong bộ sưu tập DNA - Mã gen di truyền độc nhất, đề cao tuyên ngôn cá tính riêng của mỗi người sẽ là "trợ thủ đắc lực" cho các cô nàng bùng nổ chất tôi độc đáo của mình với thế giới bên ngoài.

Sau thành công của DNA Vol.1 và Vol.2, tháng 5/2023, STYLE by PNJ tiếp tục cho ra mắt BST DNA Vol.3. Ví mỗi người như những vũ trụ thu nhỏ, Vol.3 mang thông điệp "Khám phá vũ trụ riêng, bật tuyên ngôn cá tính" với điểm nhấn đá Opal, Mother Pearl nhiều màu sắc, thể hiện sự đa sắc màu của những vũ trụ thu nhỏ, cũng như tôn vinh những cá tính riêng biệt của mỗi người.

Màn ra mắt Vol.3 còn gây ấn tượng mạnh bởi bộ ảnh "nhá hàng" được thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, STYLE cũng là thương hiệu trang sức tiên phong sử dụng model AI để quảng bá sản phẩm thay vì người mẫu thật. Tái hiện hoàn hảo 4 phong cách quen thuộc của bạn gái: Edgy, Sexy, Feminine, Active - Hãy cùng khám phá xem bộ ảnh AI huyền ảo này có gì mà "cuốn" đến thế nhé!

Edgy - Cá tính, sắc sảo, phá cách

Mở đầu bộ ảnh, xuất hiện một không gian đen huyền bí, điểm xuyết bằng những ánh sao ẩn hiện, bí ẩn. Cô nàng Edgy như một vụ nổ "bigbang" chói lóa giữa vũ trụ kỳ bí bởi vẻ đẹp sắc sảo, cá tính mà cực "cool ngầu".

Nhờ set dây chuyền ánh bạc được "layering" khéo léo, thiết kế đơn giản với mặt dây chuyền to bản được đính đá kết hợp với biểu tượng DNA đã hô biến cô nàng thành phiên bản cá tính mạnh mẽ, có đôi chút gai góc nhưng vô cùng thu hút.

Feminine - Ngọt ngào, nữ tính

Bước sang không gian của cô nàng Feminine, không gian vũ trụ được chuyển cảnh ngoạn mục với sắc hồng tím huyền ảo. Toát lên một vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính, nàng Feminine như một đóa hoa rực rỡ giữa trời đêm. Diện trên nàng là thiết kế dây đeo với tỷ lệ ánh bạc - vàng hài hòa, điểm nhấn trên mặt dây chuyền là icon DNA độc đáo cùng đôi bông tai tinh xảo với độ rơi vừa phải. Sự kết hợp ấn tượng với phong cách "stacking" khiến cô nàng Feminine trở nên ngọt ngào, kiêu kỳ và hút mắt hơn bao giờ hết!

Sexy - Gợi cảm, quyến rũ khó quên

Vũ trụ Sexy tạo ấn tượng mạnh bởi tràn ngập sắc đỏ rực rỡ, cô nàng toát lên một thần thái kiêu sa, tràn đầy sự tự tin, quyến rũ. Mà nàng biết không, nét quyến rũ không chỉ nằm ở số đo "90-60-90", mà chính thần thái tự tin toát ra từ ánh nhìn, bước đi sẽ là nét gợi cảm đầy "mị lực" đấy!

Thiết kế vòng cổ mảnh mai hờ hững trên xương quai xanh, bông tai ánh lên sắc bạc đính những viên đá quý lấp lánh, cô nàng Sexy như được tôn lên khí chất cuốn hút, gấp đôi sự quyến rũ.

Active - Năng động, sôi nổi

Trên nền không gian lung linh ánh vàng huyền ảo, gương mặt cô nàng Active bừng sáng nét tươi tắn, rạng ngời. Chỉ cần một ánh nhìn, ta đã thấy ngay một style năng động, tươi vui, tràn đầy năng lượng chẳng thể lẫn với ai. Diện trên mình set vòng cổ và bông tai với họa tiết đá quý "bling bling" được đính trên nền biểu tượng DNA, cô nàng đã sôi nổi, năng động nay còn thêm bội phần cá tính.

Giờ thì nàng sẵn sàng bùng nổ vũ trụ cá tính độc nhất của mình chưa nào? Nếu chưa thì cứ ghé hệ thống cửa hàng của STYLE by PNJ để chọn và thử trực tiếp sản phẩm phù hợp với "vũ trụ riêng" của mình nhé!

Nói nhỏ cho nàng nè, nhân dịp ra mắt BST DNA Vol.3, STYLE by PNJ sẽ có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn lắm đấy! Nàng sẽ được tặng túi tote thời thượng khi mua sản phẩm thuộc Bộ sưu tập DNA Vol.3 và tiết kiệm đến 500.000 đồng nếu check-in cùng mẹ. Thời gian áp dụng: từ ngày 04/05/2023 - 30/05/2023.