"Streamer phú bà" bức xúc sau loạt hành động đi quá giới hạn của Zeros, nhà trai thừa nhận "não có vấn đề"

Trong cộng đồng game thủ và giới streamer Việt Nam, cái tên Yogurt Ng – hay còn được biết đến với biệt danh "streamer phú bà" đã không còn xa lạ.

Cô nàng nổi bật nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách sống đẳng cấp và cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội, thường xuyên check-in nơi sang chảnh, từng có tình yêu đẹp với cựu tuyển thủ Zeros được dân mạng ủng hộ.

Hậu "đường ai nấy đi", dù mỗi người đã có cuộc sống mới song chuyện tình này chưa bao giờ được "ngủ yên".

Cư dân mạng liên tục lầy lội "réo gọi" tên tình cũ trong các bài đăng hay buổi phát sóng của hai người. Yogurt cũng không ít lần phải đối mặt với những câu hỏi và bình luận từ dân mạng liên quan đến Zeros khiến cô nàng khó chịu. Với tính cách của mình, Yogurt không ngần ngại lên tiếng chia sẻ cảm giác của mình. Cô để lại dòng trạng thái: "Could everyone please just leave me alone?" (Tạm dịch: Mọi người làm ơn để tôi một mình được không) đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng cô không mấy thoải mái. Yogurt cũng từng bày tỏ mong muốn fan của mình chỉ ủng hộ cô trong công việc và những niềm vui hiện tại thay vì kéo quá khứ vào hiện tại.

Mới đây, điều này lại trở thành nguồn cơn của cuộc "var" nhau không đáng có.

Trong một buổi livestream gần nhất, Zeros đã mời Yogurt vào phòng game chung, khiến người xem lần nữa lôi chuyện tình cảm cũ của hai người vào để bàn tán, tạo sự chú ý. Yogurt bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân: "Chả hiểu sorry để làm gì trong khi vẫn làm phiền mình. Cứ hễ stream là phải lôi nyc vào cho viewer có cái để trêu đúng không?".

Dòng trạng thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là những người hâm mộ của cả hai. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Yogurt và chỉ trích hành động của Zeros là thiếu tế nhị và không tôn trọng người khác. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng hành động của Zeros không quá đáng đến mức cô phải nổi đóa như vậy. Nữ streamer phú bà nghe xong chỉ biết ngán ngẩm: "Bị làm phiền nhưng lên tiếng để thì bị chửi. Ai thấy giỡn chơi với nyc nên vui vẻ hoan hỉ thì tụi bay tự vui tự hoan hỷ một mình đi chứ t thì không".

Mối quan hệ giữa Yogurt và Zeros từng là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Tuy nhiên, sau khi chia tay, cả hai đã chọn cách đi theo con đường riêng. Việc Zeros liên tục nhắc đến chuyện tình cảm cũ trong các buổi livestream khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu đây là cách anh muốn giữ liên lạc với Yogurt hay chỉ đơn giản là chiêu trò để thu hút người xem?

Nữ streamer chia sẻ đoạn tin nhắn với người cũ.

Trong khi đó, Yogurt đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được tôn trọng và không muốn bị lôi kéo vào những câu chuyện không liên quan. Cô cho rằng việc liên tục nhắc đến chuyện cũ không chỉ làm phiền mình mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của cả hai.

Về phía Zeros, sau khi bị bạn gái cũ "gank", anh đăng tải trạng thái cho hay: "Lần trước có giải quyết xong vấn đề này rồi mà hôm nay L lại tính nào tật nấy, trêu mời YG vào phòng trong lúc chơi game, thật nhiều lúc nghĩ cái não có vấn đề luôn.

Anh em phải ở trong cảm giác của người con gái mới hiểu được L đang làm phiền rất nhiều ở cuộc sống riêng tư của người khác, nên được từ giờ ae xem stream L đừng nhắc tới nữa nha. Lần này lỗi của L nhưng từ giờ trở đi sẽ nghiêm túc chú ý hơn không diễn ra như thế này một lần nào nữa".