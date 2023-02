Streamer 2 triệu follow bật khóc vì kỷ niệm trộm tiền của mẹ ngồi 'cắm net'

Hiếu Leblanc, tên đầy đủ là Thạch Chí Hiếu, dù mới vào nghề nhưng nam streamer 23 tuổi này đã sở hữu những con số đáng nể. Với hơn 2 triệu người theo dõi trên tất cả nền tảng mạng xã hội, Hiếu là một trong những streamer có tiếng trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại, ghi dấu ấn với phong cách giao lưu trò chuyện hài hước và những màn đấu game ấn tượng. Trung bình mỗi buổi phát sóng của Hiếu có đến hàng chục nghìn người xem trực tiếp.

Thành công là vậy nhưng trước đó, Hiếu Leblanc đã từng chật vật tìm hướng đi. Hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, mẹ bán cá, bố làm thợ hồ, để có tiền chơi game, nam streamer làm nhiều việc vặt. Thậm chí, anh thừa nhận có lúc lấy trộm tiền của mẹ để "cắm nét". Bố mẹ Hiếu không khỏi xót xa nhưng bất lực bởi các hình phạt đều chưa phát huy hiệu quả.

Nhìn lại hành động của mình khi ấy, nam streamer bất ngờ bật khóc. Vẫn biết từng khiến bố mẹ phiền lòng nhưng đến nay anh chàng mới dũng cảm mở lời xin lỗi đến bậc sinh thành. Cũng tại đây, Hiếu trải lòng rằng: "Không dám làm (trộm tiền) của người lạ mà chỉ lấy của người trong gia đình vì biết người ta thương mình mới dám làm vậy".

Học đến lớp 12, do lực học đuối hơn so với các bạn trong lớp, Hiếu quyết định nghỉ học, đi làm kiếm tiền phụ gia đình. Tự thấy bản thân có kỹ năng không kém game thủ cùng tuổi, anh bắt đầu dấn thân vào nghề streamer. Quyết tâm biến việc chơi game vô bổ thành công việc chân chính, Hiếu Leblanc dần có chỗ đứng trong giới. Kiếm được tiền từ việc chơi game, chàng trai khiêm tốn, cho rằng thành công của mình đến từ sự may mắn. Anh nhấn mạnh con đường học tập vẫn là lựa chọn tốt hơn:

"Mình biết chơi game là chuyện các bạn trẻ rất thích, nhưng các bạn phải cân nhắc đừng bỏ bê việc học. Mình muốn các bạn biết làm nghề streamer rất cực và gian nan. Nếu được chọn lại chắc chắn mình sẽ chọn việc học hành và trở thành luật sư".