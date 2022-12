Store Mate: Dịch vụ cho thuê kho tự quản riêng tư và an toàn

Chi phí đầu tư lớn cũng như diện tích cần để xây dựng kho lưu trữ thật sự là bài toán khó cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ hoặc vật dụng cá nhân.



Kho tự quản Store Mate vị trí đắc địa ngay trung tâm quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiểu được những khó khăn trên, hệ thống kho tự quản Store Mate ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu lưu kho từ hàng hóa, chứng từ của doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ lẻ cho đến hành lý, vật dụng gia đình, đồ kỷ niệm, trang trí...của cá nhân. Hệ thống kho được thiết kế hiện đại, kích thước linh động phù hợp đa dạng mục đích lưu trữ, vận hành một cách khoa học với đầy đủ các tiện ích đảm bảo an toàn và bảo mật. Khách hàng chỉ cần ký kết hợp đồng là có thể bắt đầu sử dụng ngay với diện tích kho mong muốn với mức giá tiết kiệm và cạnh tranh hơn rất nhiều.



Hệ thống kho tự quản Store Mate với 186 ô kho tự quản chia làm 2 tầng cho 2 loại kho thường và mát với diện tích lưu từ 2.40m2~14.50m2, đầy đủ tiện ích cho khách hàng lựa chọn

Kho tự quản Store Mate cung cấp



- Diện tích gian kho đa dạng, linh động hàng hóa lưu kho, phù hợp với tất cả nhu cầu của khách hàng. Giá cả phải chăng, cạnh tranh, tiết kiệm.



- Khách hàng tự quản ô kho của mình, đảm bảo sự riêng tư và bảo mật hoàn toàn. Thời gian hợp đồng linh hoạt theo nhu cầu và ký kết đơn giản.



- Vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi, nằm tại trung tâm Quận 4, nơi tiếp giáp Quận 7 và Quận 1.



- Được trang bị hệ thống PCCC an toàn, đúng tiêu chuẩn. Có hệ thống camera giám sát 24/7 và đội ngũ bảo vệ kho chuyên nghiệp.



- Các dịch vụ trọn gói kèm theo như thuê kệ, xe đẩy, xe vận chuyển, nguyên vật liệu đóng gói cũng như nhân viên hỗ trợ luôn ở giá ưu đãi nếu có yêu cầu.

Kho được thiết kế đảm bảo sự riêng tư và bảo mật hoàn toàn

Đại diện Store Mate cho biết: "Hệ thống kho tự quản tuy là một hình thức cho thuê kho mới mẻ nhưng đã tạo được dấu ấn lớn và được đông đảo người thuê đón nhận tại Việt Nam. Trong tương lai kho tự quản sẽ trở thành xu hướng tất yếu, giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề lưu kho an toàn và tiết kiệm chi phí".



Kho được trang bị đầy đủ tiện ích sẵn sàng cho phục vụ khách hàng

Khách hàng có nhu cầu hoặc cần tìm hiểu thêm về dịch vụ thuê kho tự quản vui lòng liên hệ:



Store Mate Warehouse

Địa chỉ: 196 Tôn Thất Thuyết, P3, Q.4. TP. HCM

Hotline: 0908 450 265

CSKH: 093 773 0918

Website: https://storemate.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/StoreMate.vn