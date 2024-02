Starbucks Vietnam mang cộng đồng xích lại gần nhau cho một mùa Tết ấm áp

Tăng cường gắn kết thông qua chuỗi hoạt động Tết

Tết Giáp Thìn 2024 đang gần kề, đây là thời điểm mọi người ở mọi miền đất nước đều hướng về nguồn cội và mong muốn đoàn tụ cùng gia đình, người thân và bạn bè sau một năm nhiều biến động. Đến với dịp Tết năm nay, Starbucks Vietnam kết hợp cùng các đối tác trên cả hai nền tảng Online và Offline triển khai chương trình "Tết Ấm Từ Tym" với những ưu đãi, quà tặng vô cùng hấp dẫn. Thông qua chương trình, Starbucks Vietnam mong muốn sẽ mang đến một cái Tết đủ đầy, lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng qua từng cốc cà phê. Đây cũng được coi là chiến dịch "mở màn" của doanh nghiệp cho chuỗi hoạt động sẽ diễn ra trong năm mới 2024.

Chương trình diễn ra từ ngày 15/01 (mùng 5 tháng Chạp Âm lịch) đến ngày 19/02 (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) với nhiều ưu đãi được Starbucks Vietnam kết hợp đặc biệt với Ngân hàng Techcombank như giảm 50.000 cho hoá đơn từ 100.000 áp dụng cho 4 loại đồ uống dịp Tết gồm: Honey Plum Pure Matcha Latte, Signature Chocolate, Caramel Macchiato, Dolce Misto và ưu đãi giảm 20.000 đồng cho đồ uống bất kỳ áp dụng khi thanh toán bằng thẻ Visa được phát hành bởi ngân hàng Techcombank. Bên cạnh đó, chính sách miễn phí upsize cho đồ uống bất kỳ khi thanh toán qua thẻ Visa thuộc các ngân hàng có liên kết vẫn được áp dụng tại các cửa hàng Starbucks trên toàn quốc.

"Gieo quẻ" năm mới cùng Starbucks Vietnam trên nền tảng Online

Cùng trong chuỗi chương trình mừng Tết Nguyên Đán, khách hàng còn có cơ hội nhận được lì xì may mắn, được "gieo quẻ" đầu năm qua mã QR code độc đáo. Với mỗi đơn hàng có giá trị trên 200.000 đồng, khách hàng sẽ được quét mã QR Code tại quầy để nhận quẻ bói vui đầu năm cùng những thông điệp may mắn, hứa hẹn một năm mới ngập tràn niềm vui và điều tích cực. Đặc biệt, trong kho quẻ bói còn có hơn 16.000 voucher với giá trị nửa tỷ đồng chờ đón chủ sở hữu may mắn trong mùa Tết này. Ngoài ra, các chương trình đặc biệt cũng được áp dụng cho thành viên Starbucks Rewards như nhân đôi điểm ngôi sao, gửi thẻ quà tặng eGift để lan tỏa thông điệp ấm áp cho người thân.

Hiện thực hoá hoạt động gắn kết với các chương trình tại cửa hàng

Trong những ngày cuối năm, Starbucks Vietnam cũng mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng nhằm tạo thêm không khí du xuân tại các cửa hàng với trang trí đậm nét Tết. Điển hình như chiếc ly Tết khổng lồ, đỏ rực với hình ảnh chú rồng tượng trưng cho năm Giáp Thìn 2024 đã trở thành một trong những điểm check-in nổi bật khi ghé thăm cửa hàng.

Nhiều hoạt động trong chiến dịch "Tết ấm từ tym" của Starbucks Vietnam phủ sóng trên các kênh truyền thông

Hòa chung không khí rộng ràng đón Tết, Starbucks Vietnam còn kết hợp cùng các KOC để đẩy mạnh và lan tỏa những hình ảnh dễ thương, ý nghĩa trên các nền tảng xã hội với mong muốn gắn kết cộng đồng qua "social challenge" và tạo nên một mùa "Tết Ấm Từ Tym" không chỉ tại cửa hàng mà còn của từng khách hàng. Thông qua hoạt động này, mỗi khách hàng có cơ hội chia sẻ tình cảm, cảm xúc về Tết, về những thành viên trong gia đình để có một mùa Tết ấm áp theo cách riêng.

Bà Nguyễn Bảo Trâm, đại diện Starbucks Vietnam chia sẻ: "Chúng tôi hiểu hơn ai hết giá trị của sự kết nối gần gũi giữa các thế hệ, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền. Nhân dịp Tết Giáp Thìn, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa và tôn vinh những giá trị của tình thân qua thông điệp "Tết Ấm Từ Tym", đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mới đủ đầy, trọn vẹn cho mọi người, mọi nhà".

Chiến dịch tổng thể "Tết Ấm Từ Tym" với hàng loạt hoạt động rộng khắp từ trải nghiệm trực tuyến đến bên ngoài, mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm mới mẻ, khơi gợi được các cảm xúc gia đình quý giá thông qua sự sẻ chia để gắn kết xung quanh bàn ăn ngày Tết.